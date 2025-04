Na sygnale

Na sygnale, odcinek 718: Szczęście Benia po rozstaniu z Wandą nie potrwa długo! Tak spróbuje go odzyskać - ZDJĘCIA

W 718 odcinku "Na sygnale" Benio (Hubert Jarczak) w końcu odetchnie po rozstaniu z Wandą (Anna Lemieszek) i znów zacznie cieszyć się życiem, ale niestety nie na długo! A wszystko przez to, że żona za wszelką cenę postanowi go odzyskać i spróbuje to osiągnąć przy pomocy jego rodziny! W 718 odcinku "Na sygnale" Lisiecka nieoczekiwanie zażąda od jego brata Wiktora (Wojciech Kuliński) i jego żony Anny (Lea Oleksiak), aby jej w tym pomogli! Z jakim skutkiem? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!