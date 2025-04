M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1868: Testament Sylwii. Przepisze wszystko na Adama, a on się odwdzięczy - ZDJĘCIA

W 1868 odcinku "M jak miłość" Sylwia (Hanna Turnau) przyzna się do sporządzenia testamentu! Powie Adamowi (Jacek Kopczyński), że spisała ostatnią wolę u notariusza, by mieć wszystko uregulowane prawnie i by po jej śmierci nie było wątpliwości, do kogo należy jej majątek. Tylko po co młoda i ambitna Kostecka miałaby nagle spisywać testament?! W 1868 odcinku "M jak miłość" wyjdą nowe fakty z życia Sylwii i Wernera. On także ma jej coś do powiedzenia...