Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 957: Pani Jadzia przejmie rządy w Leśnej Górze! Ostro narazi się Kindze - ZDJĘCIA

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" pani Jadzia (Aldona Jankowska) świetnie odnajdzie się w Leśnej Górze i zacznie doradzać pozostałym pielęgniarkom, jak powinny organizować sobie pracę. I w ten sposób nieco wejdzie w kompetencje Kingi (Magdalena Kumorek), czym nieźle się jej narazi! Czy aż do tego stopnia, że w 957 odcinku "Na dobre i na złe" Lipska pożałuje, że namówiła ją do podjęcia pracy w tym samym szpitalu? Czy gosposia Falkowicza (Michał Żebrowski) mocno naciśnie na odcisk swojej przełożonej? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!