Na dobre i na złe, odcinek 954: Dominika przejdzie operację. Jej stan będzie krytyczny! Marcin pożegna się z ukochaną? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 954 - środa, 23.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 954 odcinku "Na dobre i na złe" Damian zostanie pobity przez kolegów i wyrzucony ze szkoły. A wszystko przez to, że po fałszywym oskarżeniu Amelii (Hanna Kudła) wszyscy wciąż będą myśleli, że to on podał jej narkotyki, co oczywiście będzie nieprawdą, gdyż dziewczyna wzięła je sama. Tym bardziej, że zażywała je już od dłuższego czasu, co bez trudu w jej wynikach wykrył Marcin.

Ale to wciąż jego syn będzie tym złym, gdyż w oczach innych będzie się on wywodził z patologicznej rodziny narkomana Słomy (Adam Graczyk), przez co łatwiej będzie zrzucić na niego winę niż pannę z dobrego domu. Ale oczywiście, w 954 odcinku "Na dobre i na złe" Molenda tak tego nie zostawi i za wszelką cenę postara się pomóc swojemu synowi! I w tej sprawie zwróci się właśnie do swojej ukochanej!

Dominika i Marcin pokłócą się o Damiana w 954 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 954 odcinku "Na dobre i na złe" Marcin poprosi Dominikę, aby porozmawiała w sprawie Damiana ze swoim ojcem, który będzie prokuratorem. Molenda będzie liczył na to, że dzięki Grecowi uda się pomóc jego synowi, ale Kwietniewska nie będzie chciała o tym słyszeć, gdyż jeszcze wciąż nie dojdzie do siebie po kłamstwach swojego ukochanego w jego sprawie, jak i napadzie na nią i ich córkę Emilkę (Marika Zielińska) będącego na głodzie Słomy.

I to w 954 odcinku "Na dobre i na złe" doprowadzi do kolejnej kłótni między kochankami i to tak ostrej, że chora Dominika w końcu jej nie wytrzyma! Dopadnie ją tak silny ból brzucha, że Damian będzie musiał wezwać pogotowie!

Co się stanie z Dominiką w 954 odcinku "Na dobre i na złe"? Czy ukochana Marcina umrze?

W 954 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika wyląduje w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie będzie musiała przejść natychmiastową operację. Przypomnijmy, że ukochana Marcina od lat choruje na stwardnienie rozsiane. Ale operacja Dominiki nie będzie miała związku z jej chorobą, z kolejnym rzutem SM. Po przyjęciu Dominikę na izbę przyjęć Borys Jakubek (Marcin Zacharzewski) zabierze ją na TK. Podczas badania okaże się, że Dominika ma kamienie w przewodzie żółciowym wspólnym, stąd ten silny ból brzucha.

Zdenerwowany całą sytuacją Marcin w 954 odcinku "Na dobre i na złe" wejdzie w bardzo ostry konflikt z Borysem (Marcin Zacharzewski). Z jakim skutkiem? I przede wszystkim czy Dominika przeżyje? Na szczęście operacja się uda!