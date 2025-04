Na dobre i na złe, odcinek 955: Dominika przeżyje operację! Wreszcie pogodzi się z Marcinem? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 955 - środa, 30.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 955 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika na szczęście przeżyje operację! Zdradzamy, że u ukochanej Marcina nastąpi rzut choroby tuż po tym, jak para pokłóci się o Damiana (Borys Otawa)!

A to dlatego, że Molenda stanie po stronie swojego biologicznego syna, który przez znajomość z Amelią (Hanna Kudła) wpakuje się w poważne kłopoty, gdy dziewczyna oskarży go o podanie narkotyku. I w efekcie jej koledzy sami postanowią wymierzyć mu sprawiedliwość, a co gorsza chłopak zostanie jeszcze wyrzucony ze szkoły.

Oczywiście, jego biologiczny ojciec nie zostawi go na pastwę losu i poprosi Kwietniewską, aby zainterweniowała w jego sprawie u swojego ojca prokuratora (Jacek Mikołajczak), co niestety w 954 odcinku "Na dobre i na złe" nie skończy się dobrze, gdyż Dominika wyląduje w Leśnej Górze i będzie musiała przejść natychmiastową operację, w czasie której Marcin zacznie szaleć z niepokoju!

Chora Dominika wróci nie tylko do zdrowia, ale i pracy w 955 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale na szczęście w 955 odcinku "Na dobre i na złe" Kwietniewska nie umrze! Dominika przeżyje operację, dzięki czemu Marcin odetchnie z ulgą, gdyż już wystarczająco ją narazi. Najpierw kłamstwami w sprawie swojego biologicznego syna, potem napadem na nią i ich córkę Emilkę (Marika Zielińska) będącego na głodzie Słomy (Adam Graczyk) w ich własnym domu, a teraz jeszcze tym.

Jednak w 955 odcinku "Na dobre i na złe" skończy się jedynie na strachu, gdyż Dominika nie tylko skutecznie przejdzie operację, ale także szybko wróci do zdrowia, a nawet i pracy, gdyż zdoła nawet wystawić opinię Maksowi Begerowi (Tomasz Ciachorowski), który wcześniej wylądował u niej na terapii. Ale czy będzie gotowa i na powrót do Marcina?

Czy Kwietniewska w końcu wybaczy Molendzie i do niego wróci w 955 odcinku "Na dobre i na złe"?

ZDJĘCIE z 955 odcinka "Na dobre i na złe" wskazuje na to, że tak, gdyż widać na nim jak para trzyma się za ręce i patrzy na siebie tak jak wcześniej, co po wyjściu na jaw prawdy o Marcinie im się już nie zdarzyło. Ale teraz to się zmieni!

Zatem można sądzić, że Dominika w końcu wybaczy swojemu ukochanemu i do wreszcie wróci do niego razem z córką. A nawet jeśli nie, to będzie ku temu na dobrej drodze. Jednak jakim odbędzie się to kosztem? I czy w 955 odcinku "Na dobre i na złe" nie ucierpi na tym Damian? Tego dowiemy się już niebawem!

Na dobre i na złe. Hania urodziła. Michał pierwszy raz zobaczy jej córkę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.