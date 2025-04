Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 955: Awaria systemu sparaliżuje szpital! Beger zaryzykuje życie pacjenta przed operacją

W 955 odcinku "Na dobre i na złe" wydarzy się coś, co wstrząśnie Leśną Górą do głębi! Awaria systemu komputerowego doprowadzi do chaosu, a Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) stanie przed dramatycznym wyborem. Czy zaryzykuje życie pacjenta, by ratować swoją reputację? W 955 odcinku "Na dobre i na złe" emocje sięgną zenitu, a decyzje podjęte w stresie mogą mieć tragiczne konsekwencje...