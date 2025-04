Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 954: Blanka zdradzi imię córki. Radwan będzie się łudził, że to na jego cześć - ZDJĘCIA

W 954 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) znów zawita do Leśnej Góry. Ciężarna lekarka będzie mogła liczyć na wsparcie Radwana (Mateusz Damięcki), który przerwie wyjazd do Czech i stawi się w szpitalu, by osobiście zbadać przyjaciółkę. Blanka nie uniknie plotek znajomych z pracy, którzy dość ostentacyjnie będą komentować jej powrót oraz fakt, kto jest ojcem jej dziecka! W 954 odcinku "Na dobre i na złe" lekarka zdradzi imię córeczki. Radwan mylnie przewidzi, że to na jego cześć...!