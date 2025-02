Na dobre i na złe, odcinek 945: Koniec Begera w Leśnej Górze! Agacie nie uda się zatrzymać byłego kochanka – ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 945 - środa, 19.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 945 odcinku „Na dobre i na złe” w Leśnej Górze wybuchnie kolejny skandal z udziałem zboczonego Maksa i kolejnej pielęgniarki! Ale tym razem już nie o podłożu intymnym, a zawodowym! Zdradzamy, że Majka poda pacjentowi z Sor-u zbyt dużą dawkę morfiny, przez co o mały włos nie doprowadzi do tragedii! I wówczas Beger oficjalnie oskarży Skawinę o błąd, choć wcześniej to on sam nieprecyzyjnie poinformuje ją co do dawkowania leku, przez co dojdzie do pomyłki.

Ale oczywiście kardiochirurg nie będzie widział w tym swojej winy, przez co pielęgniarka znajdzie się na straconej pozycji! Jednak tylko na chwilę, gdyż szybko zyska sobie sojusznika w kolejnym pacjencie Maksa, rannym żołnierzu Hubercie, co w 945 odcinku „Na dobre i na złe” postanowi wykorzystać przeciwko niemu!

Agata zwoła spotkanie w sprawie Maksa w 945 odcinku „Na dobre i na złe”!

A wszystko przez to, że w trakcie jego operacji, jego stan gwałtownie się pogorszy! I choć w 945 odcinku „Na dobre i na złe” Hubert w końcu odzyska przytomność, to otwarcie zapowie Maksowi, iż nie życzy sobie, aby dalej się nim zajmował. Żołnierz da mu jasno do zrozumienia, iż podda się kolejnej operacji tylko wtedy, gdy podejmie się jej inny lekarz, czym aż rozjuszy Begera.

Tym bardziej, że wtedy w 945 odcinku „Na dobre i na złe” Agata będzie zmuszona zwołać w jego sprawie zebranie, w którym udział wezmą także Kinga z Andrzejem. I w jego trakcie zaczną dywagować, co dalej z nim zrobić i będą przy tym mocno podzieleni, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl Lipska weźmie stronę Skawiny, a Falkowicz, Begra. Dlatego sprawy w swoje ręce weźmie Woźnicka, która stanie pośrodku i zdecyduje się wysłać byłego kochanka na kurs z zakresu psychologii zespołu pracy!

- Beger akurat się zgodzi. I grzecznie poczłapie wysłuchiwać mądrości na temat własnego zachowania i pracy w zespole. To już lepiej go zwolnij – uzna Falkowicz.

- Kto wie. Ale na razie... Beger to dobry fachowiec, szkoda byłoby go stracić, szkoda dla szpitala i dla pacjentów - oceni Woźnicka.

Beger sam odejdzie z Leśnej Góry w 945 odcinku „Na dobre i na złe”!

Ale w tym momencie w 945 odcinku „Na dobre i na złe” ich rozmowę przerwie sam zainteresowany, który podsunie im rozwiązanie! Maks położy na biurku na Agaty swoje wypowiedzenie umowy o pracę, po czym odwróci się na pięcie i wyjdzie bez słowa wyjaśnienia.

- Oszczędzę wam dywagacji, co zrobić z Begerem – zacznie Beger, po czym wyjmie kartkę z kieszeni swojego kitla, po czym złoży ją przed szefową - Moje podanie o zwolnienie.

Jednak to wcale nie będzie oznaczało końca jego problemów w 945 odcinku „Na dobre i na złe”! A wręcz przeciwnie, gdyż po odejściu z Leśnej Góry, wściekły Beger poszuka zapomnienia w alkoholu, przez co szybko da się ponieść emocjom i wda się w bójkę.

Z kolei prawniczka Skawiny, Anita (Katarzyna Ankudowicz) zacznie ją jeszcze namawiać na złożenie oskarżenia o mobbing przeciwko Maksowi! Ale czy Majka się na nie zdecyduje? Czy pielęgniarka postanowi na dobre pogrążyć kardiochirurga? A może wystarczy jej to, że sam złoży swoją rezygnację? Przekonamy się niebawem!