Barwy szczęścia, odcinek 3172: Ewa wykorzysta swoją szansę. Romeo bez niej by przepadł – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3172 - środa, 16.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Romeo musiał zrezygnować ze szkolnej wycieczki do Krakowa, bo nie miał czym za nią zapłacić. Ale – oczywiście – było mu wstyd powiedzieć prawdę. Wymyślił więc ciotkę „z Bieszczada”, która miała przyjechać do Warszawy i z którą absolutnie musiał pójść na obiad. Ewa była niepocieszona, bo bardzo jej zależało na wspólnym wyjeździe.

Bezcenna pomoc Ewy w 3172. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3172. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa specjalnie wejdzie do czytelni w szkole wiedząc, że Romeo tam jest, choć wewnątrz będzie przez chwilę udawać, że go nie dostrzega – takie małe gierki zauroczonej chłopakiem dziewczyny. On poprosi, by z nim usiadła i powie jej, jak duże robi na nim wrażenie:

- Piszesz do gazety, teksty piosenek, mnie to imponuje.

I zaraz wystosuje do niej prośbę, a Ewa uzna, że to dla niej szansa na zbliżenie się do Romea. Nie da po sobie poznać, jak jej na tym zależy i zgodzi się pomóc Bianchiemu w napisaniu wypracowania z polskiego.

Romeo zachwycony Witkiem w 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa i Romeo będą pracować nad jego wypracowaniem w sklepie Grzelaków. Aldona (Elżbieta Romanowska) potem będzie się starała wybadać, co on czuje do Walawskiej i dowie się, że to Witka (Witold Sosulski) lubi najbardziej. Romeo powie mu później, że lubi Ewę, ale nie szuka dziewczyny. Czy złamie jej serce…?

