Na dobre i na złe, odcinek 944: Szokujący finał randki Igi i Aleksa! Nie tego będzie się spodziewać – ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 944 - środa, 12.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 944 odcinku „Na dobre i na złe” Iga wróci do pracy w Leśnej Górze, gdy Markiewicz (Marcin Troński) po przegraniu z nią w sądzie, zdecyduje się odejść na emeryturę. Kaczorowska zajmie się kolejnym pacjentem wraz z Aleksem, który nie dość, że mocno będzie ją wspierał w sądzie, to jeszcze wciąż będzie robił u niej swoją specjalizację, aby móc legalnie pracować w Polsce. W 944 odcinku „Na dobre i na złe” lekarka znów połączy siły z Zagajewskim, który niespodziewanie w trakcie pracy zaprosi ją na kolację, czym mocno ją zszokuje

- Iga! Chcesz kolację? - cytuje jego słowa swiatseriali.interia.pl.

- Teraz chcesz ze mną iść na kolację? - zdziwi się Iga.

- Nie! Zamówić. Na wynos – wyjaśni Aleks.

- A! To romantycznie - zaśmieje się Kaczorowska.

Iga i Aleks zaczną ze sobą otwarcie flirtować w 944 odcinku „Na dobre i na złe”!

W tym momencie w 944 odcinku „Na dobre i na złe” Aleks będzie nieco skonsternowany, gdyż zupełnie nie będzie wiedział, o co chodzi! Tym bardziej, że Iga jeszcze mu dołoży, przez co lekarz już kompletnie się pogubi!

- Miało być romantycznie? - dopyta Zagajewski.

- Domyśl się! - powie tajemniczo lekarka.

Jednak po chwili namysłu w 944 odcinku „Na dobre i na złe” Zagajewski znajdzie pewne rozwiązanie. Tyle tylko, że nim całkowicie zbije z tropu Kaczorowską. I teraz to już ona zupełnie nie będzie wiedziała, co myśleć!

- Zaczniemy wszystko od początku. Cofamy się na linię startu, skoro do niczego nie doszliśmy – odpowie równie tajemniczo Kazach.

Zagajewski kompletnie oczaruje Kaczorowską w 944 odcinku „Na dobre i na złe”!

Ale w 944 odcinku „Na dobre i na złe” i tak jej się to spodoba! Do tego stopnia, że nieco później złapie Aleksa na korytarzu i niespodziewanie pocałuje go w policzek, przez co lekarz zacznie drążyć temat ich kolacji! Tym bardziej, że już ją dla niej przygotuje, czym zszokuje ją jeszcze bardziej!

- A za co to? - zapyta Aleks.

- To są wyrazy uznania… Dla twoich oldschoolowych, kazachskich metod! Jestem fanką – przyzna Iga.

- To co z tą kolacją? - dopyta Zagajewski.

- Na wynos? - upewni się Kaczorowska.

- Nie, normalna. Z winem i świecami – wyprowadzi ją z błędu lekarz.

- Nie mam dzisiaj siły nigdzie chodzić - westchnie lekarka.

- Przewidziałem to – uzna Kazach, po czym chwyci ją za rękę i w 944 odcinku „Na dobre i na złe” zaprowadzi tuż nieopodal szpitala. I wówczas dopiero zaskoczy Igę! A to dlatego, że przygotuje dla nich romantyczną kolację w parku przed wejściem do Leśnej Góry! Zdradzamy, że lekarze zasiądą na ławce, nakrytej serwetą, gdzie Kazach będzie robił za kelnera! Zagajewski zapali świeczki, po czym naleje sobie i Kaczorowskiej wina, a następnie zaserwuje im zamówione danie, czym wprawi Igę w ogromny zachwyt! I to nie tylko wobec tego, co przygotował!