Na dobre i na złe, odcinek 943: Aleks zginie? Zaatakuje go uzbrojony mąż pacjentki - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 943 - środa, 29.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 943 odcinku "Na dobre i na złe" Homolka będzie zajmował się żoną znanego dziennikarza. Tyle tylko, że Carmen wcale nie będzie mieć bajecznego życia u boku Krzysztofa. A wręcz przeciwnie, gdyż prywatnie mężczyzna będzie zwykłym przemocowcem, który na dodatek będzie zmuszał ją do zajścia w ciążę, gdyż zapragnie mu się potomek. Mimo iż ona wcale nie będzie chciała dziecka, ale on nie zniesie odmowy! Dlatego w 943 odcinku "Na dobre i na złe" siłą przyprowadzi ją na spotkanie z ginekologiem ze szpitala w Leśnej Górze, licząc na to, że ten pomoże mu osiągnąć jego cel. Ale mocno się zdziwi!

Aleks stanie w obronie przerażonej pacjentki w 943 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 943 odcinku "Na dobre i na złe" Carmen da jasno do zrozumienia, iż nie chce mieć dziecka z tyranem. Przerażona kobieta zacznie błagać lekarzy o pomoc, a oni nie pozostaną wobec tego obojętni. Tym bardziej, iż sami staną się świadkami przemocy Krzysztofa wobec żony, gdy ten, po odkryciu prawdy, zacznie ją szarpać i siłą spróbuje wyprowadzić ze szpitala w Leśnej Górze. I wówczas postanowią zareagować. Zdradzamy, że w 943 odcinku "Na dobre i na złe" to Aleks stanie w obronie pacjentki Homolki i zdecyduje się osobiście skonfrontować z jej oprawcą. Tyle tylko, że Zagajewski nie będzie świadomy, że dziennikarz jest uzbrojony!

Jak zakończy się konfrontacja Zagajewskiego z uzbrojonym mężem pacjentki w 943 odcinku "Na dobre i na złe"?

Czy zatem w 943 odcinku "Na dobre i na złe" Aleks zginie i poświęci swoje życia dla pacjentki? A może to on wyjdzie zwycięsko z tej batalii, niczym wcześniej Iga (Anna Szymańczyk), którą będzie motywował do walki z Markiewiczem (Marcin Troński) i zada Krzysztofowi ostateczny cios? Czy powtórzy jej sukces i swoim przypadku? A może skończy się tylko na strachu i do tragedii na szczęście nie dojdzie? Tego dowiemy się już w 943 odcinku "Na dobre i na złe". Ale pewnym jest jedno, że emocji w nim zdecydowanie nie zabraknie!