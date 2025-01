Na dobre i na złe odcinek 942: Aleks po rozprawie wesprze załamaną Igę! Dzięki niemu nie upadnie na samo dno - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 942 - środa, 22.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 942 odcinku "Na dobre i na złe" Iga kompletnie się załamie po pierwszym dniu ponownej rozprawy w sprawie śmierci Henryka. I nic dziwnego, gdyż Adam już zadba o to, aby lekarka ponownie została skazana, a on znów uniknął odpowiedzialności. I w tym celu znów przeciągnie wszystkich na swoją stronę, w tym przede wszystkim głównego świadka w sprawie, Anetę Kulebiak (Katarzyna Głogowska), która miała zeznawać na korzyść Kaczorowskiej. A tuż za nią pójdzie i biegły sądowy (Sebastian Domagała), przez co Kaczorowska znajdzie się w naprawdę trudniej sytuacji, gdyż swoje w 942 odcinku "Na dobre i na złe" dołoży jej jeszcze oczywiście Markiewicz.

Aleks stanie po stronie Igi w 942 odcinku "Na dobre i na złe"!

Do tego stopnia, iż w 942 odcinku "Na dobre i na złe" Kaczorowska już straci wszelkie nadzieje na wygraną. Kaczorowska będzie przekonana, że znów przegra z Markiewiczem w dokładnie taki sam sposób, przez co słowa wsparcia Zagajewskiego nic tutaj nie zmienią.

- Przegram to. Mam wrażenie, że to jakiś "dzień świstaka", wszystko powtarza się znowu w ten sam sposób - cytuje jej słowa swiatseriali.interia.pl

- Wiem, że zrobiłaś to, co musiałaś - spróbuje wesprzeć ją Aleks.

- Ale Markiewicz udowadnia, że nie miałam racji i postąpiłam pod wpływem emocji. "Kobieta jest zawsze emocjonalna" - przypomni mu jego słowa Iga.

- Ja bym raczej powiedział, że bardziej wrażliwa na emocje innych ludzi - westchnie Zagajewski.

- Słyszałeś: dałam respirator młodszemu przystojniakowi, czego skutkiem była śmierć schorowanego staruszka z przerzutami raka płuc do mózgu. Tak to wygląda dla ludzi! - zasmuci się Kaczorowska.

- Ale tak nie jest - zauważy lekarza, ale dla lekarki w 942 odcinku "Na dobre i na złe" będzie to marne pocieszenie - Co z tego? Pewnie mnie skażą. Prokurator na korytarzu głośno mówił, że będzie wnosił o karę bezwzględnego pozbawienia wolności na 3 lata. To mój upadek, Aleś. Ostateczny. To zostanie ze mną do końca życia...

Kaczorowska wygra z Markiewiczem w sądzie dzięki wsparciu Zagajewskiego w 942 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale tak w 942 odcinku "Na dobre i na złe" Aleks stanowczo nie pozwoli jej myśleć, a już tym bardziej odpuszczać! Dlatego zdecydowanie zachęci ją do dalszej walki, za co Kaczorowska będzie mu oczywiście bardzo wdzięczna. I jeszcze nieświadoma tego, że będzie mieć rację!

- Nie wolno ci tak myśleć, nie wolno się poddawać. Nie możesz oddawać narracji o śmierci tego pacjenta w ręce Markiewicza - powie stanowczo Aleks.

- Dziękuję, że byłeś - powie Iga.

- Jutro też będę - zapewni ją Zagajewski i oczywiście tak uczyni! I dzięki temu w 942 odcinku "Na dobre i na złe" stanie się świadkiem jej zwycięstwa, bo choć i na jej niekorzyść zezna żona zmarłego, Marta (Monika Łabędź), to pod wpływem swojej chorej żony Zosi (Katarzyna Chrzanowska), Adam ostatecznie odwoła swoje zeznania i tym samym oczyści Igę z zarzutów, dzięki czemu lekarka zostanie uniewinniona! A co najważniejsze w końcu wygra z Markiewiczem i doprowadzi do jego ostatecznego końca, gdyż po porażce z nią w sądzie, lekarz wreszcie zdecyduje się ustąpić i odejść z Leśnej Góry!