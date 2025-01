Na dobre i na złe, odcinek 942: Zeznania świadków pogrążą Igę w sądzie! Nawet jej przyjaciółka zezna przeciwko niej - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 942 - środa, 22.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 942 odcinku "Na dobre i na złe" Iga ponownie stanie przed sądem w sprawie śmierci Henryka, którego w trakcie pandemii odłączyła od respiratora. I choć nie była to jej decyzja, a Markiewicza, to lekarce przyszło za to odpowiedzieć, o co Adam już osobiście zadbał. I nie inaczej będzie i tym razem, gdyż w 942 odcinku "Na dobre i na złe" jego prawnik już o to zadba! Zdradzamy, że mężczyzna zastraszy głównego świadka w sprawie, Anetę Klubiak, która miała zeznawać na korzyść Kaczorowskiej! Tym bardziej, że Markiewiczowi nie uda się załatwić oświadczenia, że chora na serce kobieta jest niepoczytalna, gdyż wcześniej odpowiednie zaświadczenie wystawi jej Bart (Piotr Głowacki), przez co będzie mogła zeznawać. Ale mecenas Adama zadba o to, aby nie powiedziała prawdy!

Markiewicz znów zrzuci winę na Kaczorowską w 942 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tym bardziej, że w 942 odcinku "Na dobre i na złe" jej zeznania będą kluczowe w sprawie, a lekarkę już wcześniej przed sądem zdąży pogrążyć Markiewicz! I choć jak podaje swiatseriali.interia.pl Kaczorowska spróbuje podważyć jego słowa, to niestety niewiele tym ugra!

- Henryk Guzowski był około 70-letnim pacjentem z nowotworem mózgu. Po reoperacji mózgu miał niedowłady i zaburzenia świadomości. Był w trakcie rekonwalescencji, kiedy zachorował na Covid19. I to był powód, dla którego musieliśmy wprowadzić go w śpiączkę i podłączyć do respiratora. Ale nie był pacjentem w stanie terminalnym. Po wybudzeniu można było dalej kontynuować rehabilitację i leczenie onkologiczne - zacznie Adam.

- To prawda, był rehabilitowany, ale był też zakwalifikowany do leczenia paliatywnego w ośrodku onkologicznym w Warszawie - wtrąci Iga.

- Pouczam oskarżoną, że nie wolno przerywać wypowiedzi świadków. Może pani we właściwym momencie zadać pytania, może też pani odnieść się do każdego dowodu w sprawie, w tym do tych zeznań, ale dopiero jak świadek skończy - przywoła ją do porządku sędzia (Dariusz Dobkowski), ale Iga w 942 odcinku "Na dobre i na złe" i tak nie odpuści i nic sobie nie zrobi nawet z kolejnych ostrzeżeń - Nawet bez COVID-u przewidywana długość życia takich pacjentów jest bardzo, bardzo krótka... Tak ciężka niewydolność oddechowa w praktyce odbiera jakiekolwiek szanse...

- To, czy ktoś umrze, czy będzie żył, wie tylko Pan Bóg. My nie mamy prawa o tym decydować. My jako lekarze mamy obowiązek walczyć o życie pacjenta - podsumuje Markiewicz.

Aneta także wystąpi przeciwko Idze w 942 odcinku "Na dobre i na złe"!

I wtedy w 942 odcinku "Na dobre i na złe" do akcji wkroczy Aneta, której zeznania kompletnie zszokują Igę. A to dlatego, że wcześniej Kulebiak zapewniała Kaczorowską, iż zezna na jej korzyść w sądzie, ale jak dojdzie, co do czego, to jednak zmieni zdanie, czym w tej sytuacji wbije jej gwoździa do trumny!

- Przyszła pani doktor, odłączyła pana Guzowskiego, a podłączyła tego drugiego pacjenta... Była rozemocjonowana... i chyba przemęczona... Pani doktor mogła odesłać młodszego pacjenta do innego szpitala, a zamiast tego odłączyła człowieka, który był w trakcie leczenia... Jak to inaczej nazwać, jak nie działaniem na szkodę pacjenta? - spyta retorycznie Aneta.

- Jak pani może tak?!... Dlaczego pani to robi? - wybuchnie załamana Iga w 942 odcinku "Na dobre i na złe"!

Lekarka już nie zdoła się wybronić w 942 odcinku "Na dobre i na złe"?

Tym bardziej, że wówczas w 942 odcinku "Na dobre i na złe" przyjdzie czas na jej kolej. I choć oczywiście Iga będzie się bronić i spróbuje za wszelką cenę udowodnić, że to wyłącznie wina Adama, to niestety sędziemu trudno będzie uwierzyć w jej wersję. Szczególnie, że przeciwko niej wystąpi także i doświadczony biegły sądowy (Sebastian Domagała)!

- Dla pana profesora Henryk Guzowski, jak i każdy inny pacjent w klinice, był szansą na zarobek... Im dłużej utrzymywał pacjenta przy życiu, tym więcej pieniędzy zarabiał. To były bardzo drogie procedury. Pacjent pod respiratorem to wysokokosztowa terapia - zacznie Iga.

- Do czego oskarżona zmierza, bo nie rozumiem? - zapyta sędzia.

- Że pacjenta można było medykalizować, a rodzinie opowiadać, że robi się wszystko i kazać im za to płacić. Jeśli umrze, to umrze. Póki żyje, można go "leczyć", zarabiać i układać do tego całą opowieść: "No, przecież widzicie, że żyje, to jak go nie leczyć?" - wyjaśni Kaczorowska.

- Czy nie na tym polega medycyna - żeby leczyć? - zdziwi się mężczyzna.

- To nie było leczenie. Pan Guzowski był pacjentem w stadium terminalnym, który dodatkowo zachorował na Covid o ciężkim przebiegu, co w zasadzie redukowało szanse przeżycia do zera - wytłumaczy lekarka.

- Na czym pani opiera swoje przekonanie? - dopyta sędzia.

- Wszystkie wpisy w dokumentacji medycznej tego dowodzą, również w przypadku innych pacjentów. Profesor Markiewicz trzymał ciężko chorych covidowców na respiratorach, przekraczając granicę terapii daremnej. Pacjent żył, ale nie miał szansy na wyzdrowienie - uświadomi go Iga.

- Co innego wynika z opinii biegłego - przypomni jej, po czym odda mężczyźnie głos - Myślę, że była szansa, by pacjenta wybudzić i kontynuować leczenie. To, co mam do zarzucenia dr Kaczorowskiej, w istocie sprowadza się do tego, że decyzje o odłączeniu od respiratora podejmuje się komisyjnie na podstawie konkretnych wyników badań, które muszą niezbicie dowodzić braku szans na wyleczenie. Ja w aktach sprawy dostarczonych mi przez prokuraturę nie znalazłem adnotacji doktor Kaczorowskiej, czym ona się kierowała. Z tego powodu sądzę, że była to decyzja pochopna.

W 942 odcinku "Na dobre i na złe" w obronie Igi stanie jedynie Julka (Aleksandra Hamkało), którą na prywatnego biegłego powoła właśnie Kaczorowska, ale czy jej zeznania wystarczą, aby uratować lekarkę? Przekonamy się już niebawem!

- W mojej ocenie to był umierający pacjent, który został zaintubowany bez celu terapeutycznego... To było tylko umieranie pod respiratorem. A jeżeli do tego były pobierane od rodziny pieniądze, to to jest karygodne - stwierdzi Julka.