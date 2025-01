Na dobre i na złe, odcinek 942: Szokujący finał procesu Igi! Markiewicz przeciągnie wszystkich na swoją stronę, ale to nie wystarczy - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 942 - środa, 22.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 942 odcinku "Na dobre i na złe" Iga i Adam znów spotkają się w sądzie, gdyż w końcu nadejdzie długo wyczekiwany dzień ponownego procesu Kaczorowskiej, oskarżonej o śmierć męża Marty (Monika Łabędź) w czasie pandemii. Przypomnijmy, że pierwotnie lekarka została uznana za winną i trafiła na 2 lata do więzienia, jednak jej wyrok uległ amnestii i odzyskała wolność, choć jej pobyt zza kratami nie przeszedł bez echa. I w 942 odcinku "Na dobre i na złe" w końcu nadarzy się okazja, aby Iga mogła oczyścić swoje dobre imię i udowodnić, iż w tej sprawie jest niewinna! Ale niestety znów pojawią się schody...

Markiewicz znów spróbuje wrobić Igę w 942 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 942 odcinku "Na dobre i na złe" Markiewicz ponownie zadba o to, aby tak się nie stało! Tym bardziej, że doskonale będzie wiedział, że jeśli nie Kaczorowska zostanie uznana za winną śmierci pacjenta, to on za nią odpowie, gdyż to właśnie on do niej doprowadzi, czego zarówno Iga, jak i dawna pielęgniarka z ich oddziału Aneta Kulebiak (Katarzyna Głogowska) będą doskonale świadome. Jednak Adam w 942 odcinku "Na dobre i na złe" odpowiednio zadba o to, aby jej zeznania znów go nie obciążyły, gdyż już wcześniej będzie starał się o to, aby kobieta, chorująca na serce nie została uznana za poczytalną, dzięki czemu będzie miał ją z głowy! I w efekcie po stronie Igi będą już tylko lekarze z Leśnej Góry - Julka (Aleksandra Hamkało) i Aleks (Paweł Małaszyński), co w tej sytuacji niewiele zdziała!

Zaskakujący zwrot w sprawie Kaczorowskiej w 942 odcinku "Na dobre i na złe"!

Tym bardziej, że reszta świadków z biegłym (Sebastian Domagała) i żoną zmarłego pacjenta na czele zezna w 942 odcinku "Na dobre i na złe" na jej niekorzyść, przez co Iga będzie przekonana, że znów przegra z Adamem i ponownie odpowie za coś, co nie będzie jej winą! I wówczas lekarka już kompletnie się załamie, ale jeszcze nie wszystko będzie stracone! A to dlatego, że kolejnego dnia w 942 odcinku "Na dobre i na złe" dojdzie w jej sprawie do zaskakującego zwrotu akcji, który zmieni wszystko! Czy zatem Kaczorowska w końcu raz na zawsze zostanie oczyszczona z zarzutów i odzyska swoje dobre imię? I przede wszystkim, czy sprawiedliwość wreszcie dosięgnie Markiewicza, który wywinął się odpowiedzialności nie tylko w tej sprawie, ale także innej afery ze śmiercią pacjentki, gdzie całą winą obarczył swoją wspólniczkę Sarę Berezińską (Agnieszka Kawiorska)? Czy Adama zdemaskuje jego żona Zofia (Katarzyna Chrzanowska)? Przekonamy się już niebawem!