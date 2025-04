M jak miłość, odcinek 1864: Tak się zmieni Mateusz Mostowiak. To dlatego Rafał Kowalski zastąpił Krystiana Domagałę - WIDEO, ZDJĘCIA

- Na pewno jest wielka odpowiedzialność wejść w czyjąś rolę, ale zrobić to też po swojemu. Wierzę, że dam radę i że to będzie jakaś nowa przygoda i dodam nowy kolor do postaci Mateusza. To, że mogę kontynuować tą historię Mateusza to jest ogromna wdzięczność. Mateusz wraca na pewno o wiele spokojniejszy, dojrzalszy i teraz z innej perspektywy patrzy na te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w jego życiu - ujawnił Rafał Kowalski w "Kulisach serialu M jak miłość".