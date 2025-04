M jak miłość, odcinek 1871: Chory Olek zrezygnuje z leczenia! Jego stan drastycznie się pogorszy

M jak miłość, odcinek 1870: Dorota i Bartek wrócą razem do Grabiny! Przekażą bliskim cudowne wieści - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kama wyprzedzi Marcina i przygotuje romantyczną niespodziankę! To ona się oświadczy - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1871 odcinku "M jak miłość" Aneta zacznie już drżeć o życie swojego męża! I nic dziwnego, gdyż chory Olek już do reszty zwariuje! A co gorsza, jego powikłania po przebytym covidzie okażą się dużo bardziej poważne niż mógłby przypuszczać. Zdradzamy, że wszystko zacznie się od rozkojarzenia i osłabienia, co już przerazi Chodakowską. Tym bardziej, że jej mąż zupełnie zapomni o swoim synu (Tymon Szkopek).

I w tym stanie będzie chciał iść jeszcze do pacjentów, choć w końcu sam zda sobie sprawę, że ma poważne problemy z pamięcią i koncentracją, z czego zwierzy się jednak jedynie Jerzemu (Karol Strasburger), któremu wyzna, iż do końca nie czuje się sobą. Ale szybko dostrzeże to i Aneta, która zacznie namawiać męża na kompleksowe badania, na które jednak ten nie będzie chciał się zgodzić.

Jednak, gdy po jej stronie stanie i Argasiński, to Chodakowski już nie będzie miał wyboru i zdecyduje się na nich stawić. Tyle, że w 1871 odcinku "M jak miłość" popełni kolejną głupotę...

Chory Olek nagle odstawi leki w 1871 odcinku "M jak miłość"!

A wszystko przez to, że w 1871 odcinku "M jak miłość" badania Olka wcale nie wyjdą najlepiej, przez co lekarz będzie zmuszony brać leki, które będą miały umożliwić mu powrót do zdrowia. Tyle tylko, że chory Chodakowski niespodziewanie odmówi ich przyjmowania, czym już na poważnie zacznie niepokoić swoją żonę.

Szczególnie, że już w ogóle nie będzie myślał racjonalnie, gdyż to będzie mogło mu tylko zaszkodzić. Tym bardziej, że już w 1871 odcinku "M jak miłość" nie będzie czuł się najlepiej, a po odstawieniu leków będzie tylko gorzej, gdyż jego stan drastycznie się pogorszy! Czy zatem dojdzie do tragedii?

Czy chory Chodakowski umrze w 1871 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1871 odcinku "M jak miłość" chory Olek umrze? Z pewnością Aneta zrobi wszystko, aby do tego nie dopuścić, ale czy zdoła jeszcze wpłynąć na swojego męża? A może będzie już na to za późno? Tym bardziej, że przecież Chodakowski w ogóle nie będzie jej słuchał! Ale może uda się to komuś innemu? Przekonamy się już w 1871 odcinku "M jak miłość"!