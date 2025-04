M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Marcin zleci Kamie niebezpieczne śledztwo! Będzie działać jak doświadczony detektyw

W 1871 odcinku "M jak miłość" Kama (Michalina Sosna) znajdzie się na rozdrożu życiowym. Jej butik, w który włożyła serce i oszczędności, przestanie przynosić jakiekolwiek zyski. W 1871 odcinku "M jak miłość" kobieta postanowi zamknąć interes i poprosi Marcina (Mikołaj Roznerski), by dał jej szansę pracy w swojej agencji detektywistycznej. To nie będzie łatwa decyzja ani dla niej, ani dla niego. Ale to dopiero początek szalonych wydarzeń, które zmienią ich relację na zawsze. Marcin zleci Kamie pierwsze śledztwo i zaryzykuje bezpieczeństwem ukochanej! Jak Kama odnajdzie się w nowej roli? Szczegóły poniżej!