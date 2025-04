M jak miłość, odcinek 1871: Kama wyprzedzi Marcina i przygotuje romantyczną niespodziankę! To ona się oświadczy - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim jest w ciąży i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1871 odcinku "M jak miłość" Kama postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Zainspirowana rozmową z tajemniczą seniorką (Małgorzata Knothe), która podaruje jej pierścionek i zasugeruje, że to ona powinna się oświadczyć, Ślązaczka przygotuje romantyczną scenerię w mieszkaniu Marcina. Świece, kwiaty i elegancka kreacja stworzą idealną atmosferę do zaręczyn. Kiedy Chodakowski wróci do domu, zostanie zaskoczony widokiem ukochanej klęczącej przed nim z pierścionkiem w dłoni. Jednak jego reakcja nie będzie taka, jakiej Kama się spodziewała. Zamiast radości, pojawi się zdziwienie i pytanie: "Ty żartujesz?"

Mimo wszystko to właśnie w 1871 odcinku "M jak miłość" widzowie serialu zobaczą coś, co naprawdę przejdzie do historii, a mianowicie scenę, w której to kobieta wyprzedzi faceta i sama się oświadczy! Tylko jak na ten ważny moment zareaguje finalnie Marcin?

Marcin w 1871 odcinku "M jak miłość" odrzuci zaręczyny Kamy? Będzie pewien, że ta żartuje

W 1871 odcinku "M jak miłość" reakcja Marcina nie będzie z początku entuzjastyczna. Zamiast powiedzieć "tak" i namiętnie pocałować Kamę, ten zapyta, czy to żart. Chodakowski będzie przekonany, że Kama odgrywa jakąś scenę i wcale nie ma zamiaru się mu oświadczyć. A przecież kobieta naprawdę chce ślubu. Marcin poczuje się zaskoczony, wręcz zszokowany, ale nie złośliwy. To raczej strach przed nieznanym.

Nietypowe oświadczyny Kama i Marcina w 1871 odcinku "M jak miłość"

Kama w 1871 odcinku "M jak miłość" nie odpuści tak łatwo. Ona wie, czego chce. Kocha Marcina i chce z nim być do końca życia. Będzie musiała jednak uzbroić się w cierpliwość, bo Marcin będzie miał wątpliwości? Wiemy już, że Chodakowski boi się, że ślub z Kamą zmieni wszystko na gorsze, dlatego nie zapeszając nie chce robić zbyt pochopnie kolejnych, poważnych kroków. Może mimo wszystko da się namówić? Jaka będzie jego odpowiedź? Na te rewelacje musimy jeszcze chwilę zaczekać!