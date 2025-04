M jak miłość, odcinek 1869: Dorota od byłego męża usłyszy prawdę o związku Bartka i Natalki. Nie będzie miał dla niej litości - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka w 1869 odcinku "M jak miłość" zajmie miejsce Doroty w łóżku Bartka! Tak na pierwszy rzut oka będzie to wyglądało, kiedy Lisiecki sprowadzi do domu "zmarłej" żony bliską przyjaciółkę. Pechowym zrządzeniem losu Dorota zastanie śpiącą Natalię w małżeńskiej sypialni i dorobi sobie cała historię nowego związku Bartka. Dojdzie nawet do wniosku, że musi się wycofać, że w tej sytuacji jedynym wyjściem jest szybki rozwód z Bartkiem.

Dorota w 1869 odcinku "M jak miłość" pewna tego, że Bartek i Natalka są razem

Zamiast jednak w 1869 odcinku "M jak miłość" szczerze porozmawiać z mężem, ujawnić się ukochanemu, że żyje i wróciła, by go odzyskać Dorota wybierze najgorsze możliwe rozwiązanie. Snucie absurdalnych teorii o Bartku i Natalce, ich nowym życiu w jej domu w Grabinie. Nawet przyjaciółka Ada (Marta Lewandowska) nie przekona Doroty, że nie ma racji.

Były mąż Doroty w 1869 odcinku "M jak miłość" pozna kulisy jej leczenia

Dopiero przypadkowe spotkanie z Tomaszem w domu Ady w 1869 odcinku "M jak miłość" otworzy Dorocie oczy na prawdę. Chociaż to, co usłyszy od byłego męża mocno ją zaboli, bo Kawecki nie będzie miał dla Doroty litości. Szczególnie po tym, jak pozna kulisy jej leczenia w klinice w Bostonie, wszystkich działań, które doprowadziły do tego, że Bartek uwierzył w jej śmierć.

Tomasz w 1869 odcinku "M jak miłość" powie Dorocie, że Bartek jest sam!

M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Ta miłość zwycięży śmierć

- Terapia eksperymentalna... Nie, to jest po prostu cud! No, ale to, co odwaliłaś, to... Wiesz o tym, że Bartek nigdy ci tego nie wybaczy?! - Tomasz... - upomni go Ada. - Co Tomasz?! Ja na jego miejscu bym nie wybaczył! - A to może masz jakieś nowe informacje? Bartek w końcu jest sam, czy z całą tą Natalką? - wtrąci przyjaciółka Doroty. - Jaką Natalką? Co wy powariowałyście?! Przecież facet przeszedł przez piekło! Odchodził od zmysłów! Dorota, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak ty mu to wszystko wyjaśnisz!

Na szczęście dla Doroty i Bartka w 1869 odcinku "M jak miłość" Tomasz weźmie sprawy w swoje ręce i zorganizuje ich spotkanie, by zakochani znów byli razem!