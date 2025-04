M jak miłość, odcinek 1869: Dorota wystąpi o rozwód w Bartkiem! Będzie chciała rozwieść się jak najszybciej - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rozwód Doroty i Bartka zawiśnie w powietrzu w 1869 odcinku "M jak miłość" i sporo będzie w tym winy samego Lisieckiego. Nie dość, że sprowadzi do ich domu Natalkę, to jeszcze nie wytyczy jasnych granic ich relacji. Pozwoli Natalii wierzyć, że nadal jest dla niego bardzo ważna i choć to Dorota jest miłością jego życia, nigdy nie pokocha innej, to nieszczęśliwie zakochana policjantka wciąż będzie miała nadzieję.

Dorota w 1869 odcinku "M jak miłość" będzie pewna, że Bartek i Natalka zamieszkali razem

Nic dziwnego, że powrót Doroty do Grabiny w 1869 odcinku "M jak miłość" nie skończy się jej spotkaniem z Bartkiem. Co więcej, zanim on dowie się, że jego żona żyje i jest w Polsce, Kawecka nabierze jeszcze większych podejrzeń, że jej ukochany zaczął nowe życie właśnie z Natalką. Bo skoro zastanie ją śpiącą w jego łóżku, nie zdoła inaczej tego sobie wytłumaczyć jak tylko, że Bartek i Natalia są teraz razem!

- Dorota zdaje sobie sprawę, że Bartek pogodził się z jej śmiercią. Swoje życie widzi z Natalią. Postanawia usunąć się, dać mu prawo do bycia szczęśliwym - wyjaśniła Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Ta miłość zwycięży śmierć

Rozwód Doroty i Bartka w 1869 odcinku "M jak miłość" będzie wisiał w powietrzu!

Na tym nie koniec, bo w 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota poinformuje swoją przyjaciółkę Adę (Marta Lewandowska), że skoro Bartek nie tylko związał się z Natalką, ale nawet zdążył już z nią zamieszkać, bo policjantka przeprowadziła się do domu Kaweckiej, nie widzi już szans dla ich małżeństwa.

Jeszcze tego samego dnia w 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota zadzwoni do swojego prawnika i przekaże mu, że zdecydowała się na rozwód z Bartkiem, że chce zwrócić mężowi wolność jak najszybciej. Nie zrobią na niej nawet wrażenia słowa byłego męża, Tomasza Kaweckiego (Ziemowit Wasielewski), który podczas przypadkowego spotkania u Ady, spróbuje Dorotę przekonać, że ukochany szaleje z rozpaczy po jej stracie, że uwierzył w jej śmierć. To były mąż powie Dorocie prawdę o nowym związku Bartka.

Na szczęście dzięki interwencji Tomasza w 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek w końcu się spotkają. Oczywiście żadnego rozwodu nie będzie, bo małżonkowie padną sobie w ramiona, a ich spotkanie skończy się w hotelowym łóżku.