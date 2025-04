M jak miłość, odcinek 1869: Marzenie Doroty i Bartka się spełni! Znów będą szczęśliwi jak dawniej - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1869 odcinku "M jak miłość" znów będą razem, a tak długo wyczekiwany moment spotkania jednej z piękniejszych par w serialu zostanie poprzedzona wydarzeniami, które wystawią cierpliwość widzów na kolejną próbę. Nie dość, że do łóżka Bartka wpakuje się Natalka (Dominika Suchecka), to jeszcze Dorota stchórzy jak dziecko i nie będzie chciała ujawnić się przed ukochanym.

Dzięki nim Dorota odzyska Bartka w 1869 odcinku "M jak miłość"

Od czegoś jednak są przyjaciele Doroty, którzy w 1869 odcinku "M jak miłość" nie dopuszczą do tego, by strach powstrzymał ją przed odzyskaniem miłości Bartka. Najpierw Ada (Marta Lewandowska) namówi Kawecką, żeby powiedziała mężowi prawdę, że po tym wszystkim, co razem przeszli, zasłużył na szczerość, bo przecież nie może dłużej żyć w takiej niepewności, że ukochana zmarła.

- Dorota bardzo się boi, że stanięcie w prawdzie i powiedzenie, że żyje, kocham cię, bądźmy razem, już wszystko będzie dobrze, ta bajka będzie miała happy end, że na to wszystko jest już za późno, że nie zasługuje na drugą szansę - wytłumaczyła zachowanie swojej bohaterki Iwona Rejzner w "Kulisach serialu M jak miłość".

Dorota zwątpi w miłość Bartka w 1869 odcinku "M jak miłość"

Tylko dlaczego Dorota zwątpi w Bartka w 1869 odcinku "M jak miłość"? Czemu na własne życzenie będzie chciała stracić go na zawsze zamiast zaufać ukochanemu, uwierzyć, że jego miłości nie zniszczy nawet śmierć? Najpewniej ze strachu, bo przecież przysporzyła Bartkowi tyle cierpienia, zrobiła wszystko, żeby uwierzył, że nie żyje.

Bartek w 1869 odcinku "M jak miłość" dostanie dowód, że Dorota żyje

Tymczasem Bartek w 1869 odcinku "M jak miłość" dostanie od Marcina (Mikołaj Roznerski) dowód, że Dorota wcale nie zmarła, że poddała się leczeniu w klinice w Bostonie, które okazało się skuteczne i jest już zdrowa. Co więcej była niedawno w Warszawie, przyleciała z Nowego Jorku i zatrzymała się w jednym z hoteli. Lisiecki nie zdoła jednak pojąć, dlaczego Dorota się do niego nie odezwała, skoro tak go kochała, czemu jeszcze do niego nie wróciła. Przecież jego serce należy tylko do niej.

Oczywiście w 1869 odcinku "M jak miłość" Bartek nie będzie wiedział o podejrzeniach Doroty, że on i Natalka są razem.

- Bartek wie, że już nigdy nie pozwoli sobie na taką miłość i pewnie już nigdy takiej nie spotka. I ta przestrzeń, którą wypełniła mu Dorota i będzie zarezerwowana do końca już tylko dla niej... - stwierdził Arkadiusz Smoleński w "Kulisach serialu M jak miłość". - Bywa tak, że kiedy już wszystkie drzwi są zamknięte, wydaje się nam, że to już jest koniec, nagle dostajemy kolejną niespodziankę od losu... - dodał.

Dorota i Bartek znów razem od 1869 odcinka "M jak miłość"! To będzie triumf miłości

A kiedy na koniec 1869 odcinka "M jak miłość" Dorota i Bartek spotkają się, uczucie weźmie górę nad lękiem, złością czy wzajemnymi pretensjami. Zakochani padną sobie w ramiona. Tym samym spełni nie tylko swoje marzenie, ale także największe pragnienie Doroty, by jej wybaczył i znów byli razem.