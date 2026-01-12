M jak miłość. Wstrząsający powrót po długiej przerwie już 12 stycznia! Głośne odejścia z serialu to dopiero początek. Oto, co się wydarzy w 2026 roku - ZDJĘCIA

Powrót "M jak miłość" do TVP po przerwie świątecznej od poniedziałku, 12.01.2026

Emisja "M jak miłość" zostaje wznowiona po trwającej blisko miesiąc przerwie świątecznej od poniedziałku, 12 stycznia 2026 roku. Pierwszy odcinek w nowym roku, numer 1900, nie będzie jeszcze zapowiedzą serii wstrząsających zdarzeń, które będą kładły się cieniem na życiu Mostowiaków, Zduńskich, Rogowskich, a nawet Budzyńskich.

Jednak pod znakiem zapytania stanie przyszłość małżeństwa Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski), bo w 1900 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Chodakowski wciąż jest zakochany w Martynie Wysockiej (Magdalena Turczeniewicz). Właśnie dzięki Martynie samotny Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) znajdzie odrobinę szczęścia, lecz nie zapomni o byłej żonie Kasi (Paulina Lasota).

Rewolucja w obsadzie "M jak miłość"! Kto odejdzie w 2026 roku?

W "M jak miłość" w 2026 roku dojdzie do prawdziwej rewolucji w obsadzie serialu! Nie dość, że z ekranową rodziną Mostowiaków pożegna się Franka Zduńska (Dominika Kachlik), którą czeka śmierć w szpitalu już w 1907 odcinku "M jak miłość", to wcześniej znikną bohaterowie, wokół których kręciło się wiele wątków. Zanim widzowie będą razem z Pawłem Zduńskim (Rafał Mroczek) i jego bliskimi opłakiwać dramatyczne odejście Franki, dojdzie do innego smutnego pożegnania.

Nie jest już tajemnicą, że już w 1903 odcinku "M jak miłość" Julia i Dima wezmą ślub, a zarazem po skromnej ceremonii w urzędzie nowożeńcy wyjadą z Polski! Przeprowadzą się do Lwowa w Ukrainie. I to razem z córką Dimy, Nadią. Tym samym z obsadą pożegnają się Marta Chodorowska, Michaił Pszeniczny i Mira Fareniuk. Nikt nie wypełni pustki, jaką ich wyjazd uczyni w życiu Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja Budzyńskich (Krystian Wieczorek), ale wkrótce nadejdą kolejne zmiany w obsadzie.

Nowi bohaterowie namieszą w "M jak miłość" od pierwszych odcinków w 2026 roku

Wiadomo już, że do aktorów "M jak miłość" od 1905 odcinka dołączą dwie bohaterki - lekarka Alicja Krajewska, którą zagra Marlena Jarosz i która zacznie pracę w przychodni Rogowskich w Lipnicy oraz bibliotekarka Ewelina, w tej roli Anna Jarosik. Ta postać pojawi się w życiu żołnierza Michała Winiara (Tomasz Rożniatowski), odnalezionego brata Janka (Jakub Sirko), czyli przyjaciela Mateusza Mostowiaka (Rafał Kowalski) z akademika.

Z kolei w 1901 odcinku "M jak miłość" przy Deszczowej pojawią się nowi sąsiedzi Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) - rodzina Buczaków: Stefan (Andrzej Hausner) z żoną i ich syn Huber (Leon Hausner).

To już pewne, że w "M jak miłość" w 2026 roku sporo zamieszania wprowadzą bohaterki, która dołączyły do obsady na początku tego sezonu. Chodzi o Paulę (Marcelina Kieres), kochankę Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Zostanie rywalką Natalki (Dominika Suchecka), wypowie jej wojnę o serce komendanta policji.

Drugą bohaterką, przez którą w Grabinie w domu Mostowiaków jeszcze długo w "M jak miłość" nie zapanuje spokój będzie Agnes (Amanda Mincewicz), nieślubna córka Artura Rogowskiego (Robert Moskwa).