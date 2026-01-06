Zmiany w M jak miłość. Tych aktorów zabraknie w obsadzie w 2026 roku! Zastąpią ich inni bohaterowie - ZDJĘCIA

Kto odejdzie z "M jak miłość" w 2026 roku? Którzy bohaterowie nie wrócą już do obsady?

Obsada "M jak miłość" zmieni się w odcinkach w 2026 roku. Zwykle do ostatniej chwili produkcja serialu milczy na temat odejścia znanych bohaterów. Aktorzy, którzy odchodzą z "M jak miłość" czasami ogłaszają decyzją o zakończeniu pracy na planie serialu na swoich profilach na Instagramie i Facebooku. Albo także przemilczają ten fakt, bo wątli ich bohaterów schodzą na dalszy plan, wyjeżdżają gdzieś na zawsze, a ich miejsce w obsadzie zajmują inne postacie. Niektórzy mają wciąż otwarte drzwi na plan "M jak miłość". No chyba, że zostaną uśmierceni.

Spore zmiany w "M jak miłość" w nowym roku zajdą w rodzinie Zduńskich przy Deszczowej. To już pewne, że Dariusz Hoffman, który próbował zgwałcić Kingę i został aresztowany nie pojawi się już więcej w życiu swojej ofiary i jej bliskich. Hoffmana czeka długa odsiadka w więzieniu, ale najpierw zapewne proces i skazujący wyrok sądu. Po tym jak sąsiad zboczeniec trafił do aresztu, jego córka Sara, przyjaciółka Lenki (Olga Cybińska) wyjechała do swojej matki do USA.

To nie jedyna starta dla Lenki, która rozstała się z chłopakiem, a Grzesiek (Borys Wiciński) postanowił wyjechać z ojcem do Gdańska. W ten sposób z obsadą "M jak miłość" pożegnała się trójka aktorów - Mateusz Rusin, Nadia Smyczek i Borys Wiciński.

W odcinkach "M jak miłość" w połowie stycznia 2026 roku pojawią się jednak nowi sąsiedzi Zduńskich - Buczakowie. Dom po sąsiedzku zajmą Stefan (Andrzej Hausner) z żoną i ich nastoletni syn Hubert (Leon Hausner).

Z obsady "M jak miłość" odejdą też bohaterowie związani z Magdą (Anna Mucha) i Andrzejem (Krystian Wieczorek). W jednym z ostatnich odcinków Budzyńscy rozpoczęli nowy etap życia, sprzedali siedlisko w Grabinie i wrócili do Warszawy. Magda znów będzie pracowała w kancelarii Andrzeja, teraz już jako prawniczka, a nie sekretarka, ale czeka ich też smutne pożegnanie.

Z wątku Budzyńskich w styczniu "M jak miłość" znikną Julia (Marta Chodorowska) i Dima (Michał Pszeniczny) oraz jego córka Nadia (Mira Fareniuk). Zakochani, którzy spodziewają się dziecka, wezmą ślub i niedługo potem wyjadą do Ukrainy.

Nowi bohaterowie w obsadzie "M jak miłość" w 2026 roku

Do obsady "M jak miłość" w 2026 roku wrócą też bohaterowie, których widzowie dawno nie widzieli. Na razie tajemnicą pozostają okoliczności, w jakich do serialu znów dołączy Maria Wieczorek, prywatnie żona Krystiana Wieczorka, która kiedyś grała Paulinę Lipską, nauczycielkę plastyki, zakochaną w Andrzeju Budzyńskim. To właśnie z nią omal nie zdradził ówczesnej żony Marty (Dominika Ostałowska).

Maria Wieczorek będzie znów grała w "M jak miłość", tym razem u boku Marcina Piętowskiego, czyli Jabłońskiego, gangstera, z którym zadarł Kamil Gryc (Marcin Bosak).

