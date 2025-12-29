M jak miłość, odcinek 1901: Dramatyczna walka o życie Wernera. Nowy sąsiad Zduńskich ocali Adama, który dostanie wstrząsu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Początek nowego roku w "M jak miłość" będzie nie tylko zapowiedzią zmian w życiu Zduńskich, zwiastunem kolejnych nachodzących dramatów, które nie ominą nie tylko Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek), ale także Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek). Kiedy do domu obok wprowadzą się nowi sąsiedzi - rodzina Buczaków - stanie się jasne, że na pewno na Deszczowej nie zapanuje spokój.

Andrzej Hausner w nowej roli w "M jak miłość". Kiedyś grał innych bohaterów!

Od 1901 odcinka "M jak miłość" do obsady serialu dołączą nowi bohaterowie - Stefan i jego żona, a także nastoletni syn Hubert. W roli nowego sąsiada Zduńskich widzowie zobaczą Andrzeja Hausnera, 44-letniego aktora, znanego z takich produkcji jak: "48 h. Zaginieni" (jako komisarz Jerzy Bąkowski), "Korona królów" (król Kazimierz III Wielki), czy "Barwy szczęścia" (jako Heller).

Co ciekawe rola Stefana Buczaka w "M jak miłość" nie jest pierwszą Andrzeja Hausnera w hitowym serialu TVP. Przez wiele lat występował w sadze o Mostowiakach w gościnnie w epizodach, m.in. jako leśniczy, adwokat, podpalacz "Oazy, pacjent przychodni.

Tak Stefan, nowy sąsiad Zduńskich, w 1901 odcinku "M jak miłość" uratuje Wernerowi życie

W jakich okolicznościach Stefan w 1901 odcinku "M jak miłość" ruszy Wernerowi na ratunek i uratuje go przed śmiercią przez uduszenie jeszcze przed przyjazdem karetki pogotowia? Zacznie się od tego, że Adam razem z Sylwią (Hanna Turnau) i panią Olą (Ewa Kolasińka) wprosi się do domu Kingi i Piotrka na weekend. Powód? W nowej rezydencji prawnika fachowcy będą bowiem usuwali gniazdo szerszeni na strychu.

Dość szybko Werner w 1901 odcinku "M jak miłość" poczuje się u Zduńskich jak u siebie. Do tego stopnia, że urządzi w ich ogrodzie grilla, na który zaprosi przyjaciół - Kamila (Marcin Bosak) i Anitę (Melania Grzesiewicz). Niestety przyjęcie na świeżym powietrzu szybko skończy się dla Wernera dramatycznie! Po użądleniu przez szerszenia Adam dozna wstrząsu anafilaktycznego i zacznie się dusić. Jak podaje "Świat Seriali" z pomocą przybiegnie mu właśnie Stefan.

Nowy sąsiad Kingi i Piotrka w 1901 odcinku "M jak miłość" zachowa zimną krew i niczym prawdziwy bohater uratuje Wernera zastrzykiem z adrenaliny. Skąd Stefan będzie miał strzykawkę z lekiem? Okaże się, że ze względu na uczulenie żony, silne reakcje alergiczne zawsze ma w domu pod ręką odpowiednie lekarstwo!