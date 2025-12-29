M jak miłość, odcinek 1901: Nowy chłopak w życiu Lenki. To on zastąpi jej Grześka? Oskarży Huberta o kradzież - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Do obsady "M jak miłość" od 1901 odcinka dołączą nowi bohaterowie, a w sąsiedztwie Zduńskich zamieszkają sąsiedzi z synem Buczakowie! Stefan (Andrzej Hausner) z żoną i nastoletnim Hubertem, który będzie w wieku Lenki. Początek ich znajomości nie będzie jednak należał do zbyt udanych. W dniu, w którym Lenka będzie się szykowała do wakacyjnego wyjazdu na obóz i wpadnie w szał zakupów właśnie Hubert wyprowadzi 17-latkę z równowagi.

To dlatego nowy sąsiad podpadnie Lence w 1901 odcinku "M jak miłość"

Jak do tego dojdzie, że nowy sąsiad w 1901 odcinku "M jak miłość" tak szybko podpadnie Lence? Jak podaje "Świat Seriali" Hubert Buczak narazi się Lence tym, że ukradnie Sapera, psa Zduńskich. Nie zrobi tego celowo, uzna bowiem, że kundelek jest bezpański, że skoro błąka się sam po Deszczowej, to weźmie go do siebie. Wkurzona Lenka postanowi psa odzyskać i nie będzie przy tym zbyt miła dla Huberta! Już na starcie oskarży sąsiada o kradzież pupila.

Czy Hubert będzie nowym chłopakiem Lenki od 1901 odcinka "M jak miłość"?

Na tym nie koniec, bo w 1901 odcinku "M jak miłość" oskarżony Hubert nie pozostawi Lence dłużny. Następne spotkanie nastolatków również przebiegnie w wybuchowej atmosferze, ale tym razem oberwie się też Miśkowi (Aleksander Bożyk). Bo Hubert zauważy, że sprzed domu zniknął leżak, którego "ukradnie" Misiek. Młodszy brat Lenki będzie bowiem przekonany, że sąsiedzi specjalnie wystawili leżak na ulicę, przed bramę ich posesji, bo chcieli się go pozbyć. Jednak Hubert nie uwierzy w takie tłumaczenia Lenki i jej brata...

Wygląda na to, że nowy chłopak w życiu Lenki, który od 1901 odcinka "M jak miłość" wypełni pustkę po Grześku nie od razu będzie zainteresowany bliższą znajomością z sąsiadką, która tak mu się narazi. Na pewno tak szybko nie zostanie kolejnym ukochanym Lenki.