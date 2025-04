M jak miłość

M jak miłość. Zaręczyny Kamy i Marcina! Klęknie przed nim i wręczy mu pierścionek zaręczynowy - ZDJĘCIA, WIDEO

To się naprawdę wydarzy! Tak będą wyglądały zaręczyny Kamy (Michalina Sosna) z Marcinem (Mikołaj Roznerski) z "M jak miłość"! To odważna Ślązaczka klęknie przed ukochanym i wręczy mu pierścionek! Mina Chodakowskiego będzie bezcenna! W ogóle nie spodziewa się takiego gestu. Raczej przywykł do tego, że to on decyduje o tak ważnych momentach, zresztą zgodnie z tradycją. Już niebawem w "M jak miłość" Marcin zostanie postawiony pod ścianą. Przyjmie oświadczyny czy odrzuci pierścionek? Zobacz ZDJĘCIA.