M jak miłość, odcinek 1863: Ślubu Kamy i Marcina nie będzie! Podsłucha jego rozmowę z Barbarą o ślubie. Nie na to liczyła - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1863: Kacper naprowadzi Magdę na trop Święcickiego! Tak domyśli się, że to on na nią napadł? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

O ślubie Kamy i Marcina w 1863 odcinku "M jak miłość" zrobi się głośno, bo nieszczęśliwie zakochana w chłopaku siostry Ania (Alina Szczegielniak) jako pierwsza zacznie wypytywać, kiedy wreszcie się pobiorą! Nic i nikt już nie będzie stał na przeszkodzie, by Kama i Marcin zalegalizowali swój związek, wzięli ślub cywilny, bo po rozwodzie z Izą nie będzie możliwa powtórna ceremonia w kościele. - To co, kiedy ślub? - usłyszy Kama od siostry i od razu zacznie żartować na temat możliwych zaręczyn

Czy Kama oświadczy się Marcinowi w 1863 odcinku "M jak miłość"?

- W razie czego nie odmówię! A jeśli Marcin będzie zbyt długo zwlekał, to sama mu się oświadczę!

- Czyli zaklepane. Jak znam życie, ślub będzie jeszcze w tym roku! - oceni Ania, choć z trudem przejdzie jej to przez gardło, bo kocha się w Marcinie od dawna.

Barbara w 1863 odcinku "M jak miłość" zapyta Marcina o ślub z Kamą

A kiedy w 1863 odcinku "M jak miłość" Marcin z Kamą i dziećmi, Szymkiem (Staś Szczypiński) i Mają (Laura Jankowska), odwiedzi dom Mostowiaków w Grabinie, Barbara od razu zauważy, że zakochani świata poza sobą nie widzą i najwyższa pora na ślub. Seniorka rodu od początku stoi za Kamą murem, widzi jaką jest wspaniałą partnerką dla Marcina i drugą mamą dla jego dzieci.

- Powiem ci, że lepszej dziewczyny to chyba nie mogłeś znaleźć! To taki dobry, kochany człowiek, a jak dzieci za nią przepadają...

- Kama jest fantastyczna... I wiesz, ciociu, jestem z nią bardzo szczęśliwy - wyzna Marcin, nieświadomy tego, że ich rozmowie przysłuchuje się Kama.

- A może warto pójść krok dalej? No wiesz, tak formalnie. Może ślub?

To dlatego w 1863 odcinku "M jak miłość" Marcin nie będzie chciał ślubu z Kamą

- Nie chcę prowokować losu... - stwierdzi Marcin, który w 1863 odcinku "M jak miłość" nie będzie gotowy na ślub z Kamą. I nie wiadomo czy kiedyś zmieni zdanie. Za bardzo cierpiał po rozwodzie z Izą, by uwierzyć w to, że jego kolejne małżeństwo nie skończy się podobnie. Przecież Iza też kiedyś nie byłaby zdolna do tego, żeby zdradzić Marcina, kochała go ponad życie, był jej wielką miłością. Z Kamą może być tak samo...