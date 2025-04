M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1869: Tomasz doprowadzi do spotkania Bartka i Doroty! Zrobi mu się ich żal - ZDJĘCIA

W 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) w końcu się zobaczą, ale tylko i wyłącznie dzięki Tomaszowi (Ziemowit Wasielewski)! To były mąż Kaweckiej doprowadzi do spotkania małżonków, gdy po zaalarmowaniu Lisieckiego nie uda mu się już odnaleźć żony u Ady (Marta Lewandowska)! W 1869 odcinku "M jak miłość" Kawecki wysłucha historii zrozpaczonej pary i postanowi w końcu zakończyć ich niedolę! Dlatego skontaktuje się z milionerką i ściągnie ją na miejsce, w którym będzie się widział z jej obecnym mężem! I tak wreszcie dojdzie do ich długo wyczekiwanego spotkania! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!