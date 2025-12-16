Barwy szczęścia, odcinek 3285: Wielki sukces Justina i Tomasza w walce z Brunem! Będą już o krok od przejęcia hotelu Stańskiego

"Barwy szczęścia" odcinek 3285 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3285 odcinku "Barw szczęścia" radość Bruna z zatrudnienia Karoliny (Marta Dąbrowska), wyrzucenia Justina z gabinetu i wspólnego gnębieniu go z narzeczoną nie potrwa długo! A to dlatego, że Justin okaże się sprytniejszy od całej ich dwójki i wraz z Tomaszem będzie już o krok od przejęcia hotelu Stańskiego i wyrzuceniu nieuczciwego biznesmena z jego własnego biznesu! Ale jak do tego dojdzie?

Wszystko zacznie się od tego, że już w 3285 odcinku "Barw szczęścia" Justin będzie miał fantastyczne wieści dla Tomasza, który zostanie głównym udziałowcem w hotelu! A to dlatego, że zyska aż 50% udziałów, czyli najwięcej ze wszystkich inwestorów Stańskiego i to właśnie on stanie się najważniejszą osobą tuż za Brunem! A wraz z nim oczywiście i Justin!

Kępki zostanie głównym udziałowcem hotelu Stańskich w 3285 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3285 odcinku "Barw szczęścia" będzie to możliwe wyłącznie dzięki Skotnickiemu, gdyż to on wpadnie na cały ten plan i wtajemniczy w go Kępskiego. A Tomasz oczywiście w to wejdzie, gdy odkryje nieuczciwe praktyki Bruna wobec jego inwestorów, a w tym także i jego, co mu się nie spodoba! Do tego stopnia, że pomoże Justinowi stać się jednym z nich, a ten odwdzięczy mu się zdobyciem dla niego aż 50% udziałów!

I to sprawi, że w 3285 odcinku "Barw szczęścia" Justin i Tomasz już będą mieć Bruna w garści i będą o krok od przejęcia jego hotelu, co oczywiście nie spodoba się Stańskiemu! Do tego stopnia, że ostro rozmówi się z tego powodu ze Skotnickim, a na dodatek w ramach odwetu zdecyduje się zwolnić z hotelu jego najbardziej zaufaną osobę, a więc Kajtka (Jakub Dmochowski), któremu już wcześniej przestanie ufać właśnie z tego względu, że będzie kolegą Justina! I słusznie, gdyż to właśnie Cieślak będzie jego prawą ręką!

Justin będzie musiał mierzyć się z jeszcze bardziej wściekłym Brunem od 3286 odcinka "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3287 odcinku "Barw szczęścia" Justin postawi się Brunowi, gdyż nie będzie chciał doprowadzić do zwolnienia nie tylko swojego kolegi, ale i informatora! Tym bardziej, że wtedy straci cenne i jedne źródło informacji o nieuczciwych działaniach Stańskiego! Czy zatem uda mu się uratować Kajtka?

A może od 3287 odcinka "Barw szczęścia" Justin będzie musiał sobie już radzić bez niego? Ale wtedy chociaż będzie pewne jedno! A mianowicie, że wówczas już nie odpuści, póki z Kępskim nie przejmie hotelu Stańskiego już na amen i w ten sposób pomści i Cieślaka, którego po wszystkim z pewności znów przyjmie!

