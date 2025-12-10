Barwy szczęścia, odcinek 3287: Justin i Bruno skoczą sobie do gardeł o Kajtka! Stański zwolni go z hotelu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3287 - poniedziałek, 05.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3268. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin zdecydował się, że nie chce już być chłopcem do bicia. Razem z Tomaszem zawarli porozumienie w sprawie przejęcia większości udziałów w hotelu Bruna z powodu jego oszustw. Tomkowi nie jest też w smak awans narzeczonej (Marta Dąbrowska) Stańskiego z recepcjonistki na dyrektorkę. Karolina nie ma potrzebnego doświadczenia. Jest BMW – bierna, mierna, ale wierna. Ma być po prostu wtyką Bruna.

Bruno odkryje prawdę o Tomaszu w 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Justin będzie miał wreszcie dość pomiatania nim przez Bruna i Karolinę – parę, która dobrała się w korcu maku. On bezwzględny, ona wredna i bezczelna. Oboje – zadufani w sobie. Skotnicki jednak utrze im w 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nosa. Wprowadzi w życie plan przejęcia większości udziałów przez Tomasza, który z kolei ma dosyć tego, że Stański oszukuje go zawyżając faktury remontowe.

Kajtek na wylocie w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Justin jest na zabój zakochany w chorej Oli (Michalina Robakiewicz). Zainteresowany jej przypadłością, we wszystkim jej pomaga, wspiera i opiekuje się nią. Zamilska nie mogłaby lepiej trafić. Co prawda, Skotnicki narzucił ostre tempo rozwoju ich relacji, ale nie można mieć wszystkiego… W końcu zamieszka u niego na stałe i Justin nie ukrywa, że Ola jest miłością jego życia i chce być tylko z nią, już na zawsze. Ale szczęście tej pary zmącą jego problemy zawodowe. W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Skotnicki wda się w bardzo ostrą potyczkę z Brunem, który zdecyduje się nagle zwolnić Kajtka – po tylu latach pracy! Justin będzie czuł się winny, bo namówił chłopaka, żeby stał się w hotelu jego oczami i uszami. Właśnie dlatego zawalczy o niego jak lew!