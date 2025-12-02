Barwy szczęścia, odcinek 3268: Karolina i Bruno będą mieć frajdę z gnębienia Justina. Ta para dobrała się w korcu maku – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3268 - wtorek, 02.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Karolina ma to, czego chciała – Bruna i posadę dyrektorki w hotelu. Zawalczy o więcej? Może z czasem pozbawi go jego biznesu? Na razie musi doprowadzić do tego, by Justin sam się zwolnił po tym, jak ze Stańskim utrudnią mu życie.

Karolina wyrzuci Justina w 3268. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3268. odcinku serialu „Barwy szczęścia" tuż po awansie Karolina zacznie mieć do Justina pretensje o wszystko – co tylko przyjdzie jej do głowy, a nie będzie mieć w rzeczywistości uzasadnienia. I ten obłudny uśmiech na jej twarzy! Bez uprzedzenia pozbawi go też miejsca do pracy, wyrzucając z gabinetu. Skotnicki zobaczy swoje rzeczy spakowane do pudełka…

Karolina i Bruno zewrą szyki przeciw Justinowi w 3268. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3268. odcinku serialu „Barwy szczęścia" do gabinetu wejdzie Bruno i zacznie trywializować obawy Justina.

- Nie histeryzuj! Przecież nie będziemy działać wbrew tobie – powie mu obłudny Stański. – Przecież jesteś jednym z inwestorów – doda drwiąco.

- To dlaczego mnie wyrzucacie?

- Nie wyrzucamy. Wcześniej czy później znajdziemy dla ciebie jakieś komfortowe miejsce. Na razie możesz wziąć ten swój komputer, Kajtek zrobi ci kawę i znajdziesz sobie jakiś kącik… - zaproponuje mu ironicznie.

I oboje polecą mu, by zainteresował się organizacją eventów.

- To może ja się zajmę zainteresowaniem inwestorów, a do tego będę potrzebował pełną dokumentację – Justin będzie miał już dość tej rozmowy i zostawi Bruna i Karolinę samych.

Tuż po jego wyjściu Różańska radośnie rzuci się na szyję swojemu narzeczonemu i oboje triumfalnie się zaśmieją, że tak świetnie im poszło okpienie Skotnickiego i pokazanie mu, gdzie – według tej dobranej pary – jest jego miejsce.