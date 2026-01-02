Barwy szczęścia, odcinek 3292: Sonia po zabójstwie Stefaniaka nie wyjdzie z aresztu! Klemens pozbawi Dominikę wszelkich złudzeń

"Barwy szczęścia" odcinek 3292 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3292 odcinku "Barw szczęścia" Klemens zjawi się w "Feel Good", aby przekazać Dominice najnowsze informacje w sprawie Soni, aresztowanej po zabójstwie Stefaniaka. Bloch-Kowalska będzie oczekiwać spotkania z prawnikiem. Tym bardziej, że uda mu się załatwić rozmowę telefoniczną Mateuszka z matką, za co ona jak podaje swiatseriali.interia.pl będzie mu dozgonnie wdzięczna. Szczególnie, że tuż przed nią chłopiec nagle straci apetyt i przestanie się uśmiechać.

Ale po niej w 3292 odcinku "Barw szczęścia" wszystko się zmieni, w czym Dominika zauważy niewątpliwą zasługę Klemensa. Jednak nie będzie to wyłącznie jego sukces, gdyż sporo zapracuje na niego i sama Sonia!

- Ta rozmowa dużo dobrego zrobiła. Mateuszek się rozkleił... My zresztą też, ale ważne, że usłyszał mamę. Super, że to załatwiłeś - podziękuje mu Dominika.

- To po prostu efekt naszej dobrej współpracy z prokuraturą. Pani Sonia przyznała się do winy i nie utrudnia śledztwa - zaznaczy Klemens.

Klemens nie zdoła uratować aresztowanej Soni w 3292 odcinku "Barw szczęścia"!

I niestety na tym się on skończy, gdyż w 3292 odcinku "Barw szczęścia" Górecki nie będzie miał wyłącznie dobrych wieści. A wręcz przeciwnie, gdyż najgorsze będzie jeszcze dopiero przed nimi, bo niestety nie uda mu się załatwić uwolnienia Soni z aresztu, bo mimo złożenia wniosku o odpowiadanie matki Mateuszka z wolnej stopy, nie będzie szans, aby mogla wyjść ona za kaucją!

I w tej sytuacji w 3292 odcinku "Barw szczęścia" prawnik zawnioskuje jeszcze jeszcze o dobrowolne poddanie się karze przez Sonię, co mogłoby szybciej zakończyć jej sprawę. Ale niestety także nie z pozytywnym zakończeniem sprawy zabójczyni Stefaniaka, bo kary jego klientka i tak nie zdoła uniknąć, czego już wszyscy będą świadomi.

I stąd Klemens postanowi to przyśpieszyć, aby skrócić w ten sposób cierpienie jej i dziecka, a także spróbować sprawić, aby wyrok dla niej był łagodniejszy. Ale w tym przypadku na odpowiedź będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.

- Złożyłem też wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez panią Sonię - doda Górecki.

Mateuszek zacznie coraz gorzej znosić rozłąkę z matką w 3292 odcinku "Barw szczęścia"!

Dlatego w 3292 odcinku "Barw szczęścia" Dominika od razu zacznie wypytywać, czy w międzyczasie jeszcze sama może jakoś pomóc, ale tym Klemens każe jej się nie martwić i skupić się na dziecku, które w tej sytuacji będzie najważniejsze. Tym bardziej, że Sonię weźmie już na swoje barki, aby nie dokładać Kowalskim, a tym samym i Mateuszkowi, dodatkowych zmartwień!

- Możemy jej jeszcze jakoś pomóc? - zapyta go Bloch-Kowalska.

- Już to robicie z mężem. Dziecko jest najważniejsze. Całą resztę zostawcie mnie - poprosi ją prawnik, co oczywiście on a zgodzi się uczynić.

Szczególnie, że, mimo rozmowy z aresztowaną matką w 3292 odcinku "Barw szczęścia", Mateuszek wciąż nie będzie w najlepszym stanie psychicznym, a jak się okaże i fizycznym...