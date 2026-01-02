Pierwsza miłość, odcinek 4139: Kinga szybko wybaczy Teresie, kiedy wyjdzie na jaw, że żyje! Psychol Mateusz zakradnie się do niej - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4139 - piątek, 23.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Teresa w 4139 odcinku "Pierwszej miłości" już nie będzie musiała ukrywać się przed rodziną! Kiedy wyjdzie na jaw, że ona żyje, że ukartowała własną śmierć, żeby Mateusz Stik mógł uciec z więzienia, bliscy Żukowskiej nie zdołają pojąć tego, do czego tak naprawdę była zdolna z chorej miłości do psychopaty. Ale jedna osoba będzie teraz skłonna jej wybaczyć. To Kinga, która w dość nietypowy sposób zareaguje na to, że wcale nie straciła matki, że Teresa żyje.

Po wielu dniach spędzonych w piwnicy Izabeli, która uwięziła "przyjaciółkę", by nikt poza Marysią (Aneta Zając) nie odkrył, że Teresa nie umarła, stan wycieńczonej, pobitej przez psychopatę kobiety przez jakiś czas będzie bardzo ciężki.

Kinga będzie czuwała przy ledwie żywej Teresie w 4139 odcinku "Pierwszej miłości"

Wyczerpana Teresa w 4139 odcinku "Pierwszej miłości" pozostanie pod opieką lekarzy z kliniki We-Med, gdzie trafi tuż po tym jak Dominika Porcz (Aneta Zając) znajdzie ją uwięzioną w piwnicy. Przy Żukowskiej natychmiast pojawi się nie tylko policja, ale także Kinga, która będzie czuwała przy ledwie żywej matce. Zachowanie Kingi wobec Teresy wywoła zdecydowaną reakcję jej ojca i męża.

Marek i Janek potępią zachowanie Kingi wobec Teresy w 4139 odcinku "Pierwszej miłości"

Marek (Maciej Tomaszewski) i Janek (Maciej Mikołajczyk) w 4139 odcinku "Pierwszej miłości" nie zdołają pojąć tego, zrozumieć, jak Kinga może tak łatwo Teresie wybaczyć po tym, co zrobiła jej i całej rodzinie. Przecież tyle wycierpiała po "śmierci" matki, a tyle ostatnio przeszła, kiedy opłakiwała śmierć swojej córeczki Jaśminki. Najgorsze będzie to, że do Teresy wciąż nie dotrze, że stała się narzędziem w rękach psychopaty Mateusza. Nadal będzie zaślepiona miłością do Stika.

Psychol Mateusz zakradnie się do Teresy w 4139 odcinku "Pierwszej miłości"

Pełna współczucia i zrozumienia dla Teresy Kinga w 4139 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się też celem ataku Marty (Honorata Witańska), jedynej z ostatnich ofiar Mateusza! Przyjaciółka będzie wręcz oburzona postawą Kingi, która zaopiekuje się Teresą w klinice. Tymczasem do mieszkania Żukowskiej zakradnie się mężczyzna o nieczystych zamiarach… Będzie to właśnie Mateusz, który pozostanie na wolności, nadal ścigany przez policję!

Teresa trafi do aresztu w "Pierwszej miłości", a Mateusz pozostanie na wolności

Na tym nie koniec, bo w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości, gdy Teresa dojdzie do siebie i będzie mogła wyjść z kliniki. Prosto stamtąd policja zabierze Żukowską do aresztu. Za kratkami będzie też przebywała Izabela. Poruszona ostatnimi wydarzeniami Kinga obieca matce, że zatrudni dla niej prawnika. Ona jedna z całej rodziny próbuje Teresie pomóc, choć jeszcze nie do końca jej wybaczy.

Bezkarny psychol Stik zacznie z kolei planować, kto będzie jego kolejną ofiarą. Wybór Mateusza padnie na Emilkę (Anna Ilczuk)...