Pierwsza miłość, odcinek 4135: Izabela aresztowana w klinice. Ucieszy się, bo będzie pewna, że zabiła Marysię - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4135 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Tylko szybka reakcja Kacpra w 4135 odcinku "Pierwszej miłości" uchroni Marysię przed śmiercią, powstrzyma Izabelę przed realizacją okrutnego planu zabicia jego żony. Kiedy Nowaczyk zajmie się ratowaniem nieprzytomnej Marysi, do kliniki We-med wkroczy policja, która od razu aresztuje Izabelę. Co ciekawe morderczyni wcale nie będzie stawiała oporu. Jakby wiedziała, że za zabicie Marysi musi ponieść zasłużoną karę. Będzie bowiem pewna, że znienawidzona synowa nie żyje, że pozbyła się jej raz na zawsze!

Co będzie dalej z aresztowaną Izabelą w 4135 odcinku "Pierwszej miłości"?

Tym samym w 4135 odcinku "Pierwszej miłości" Izabela z bezlitosnym uśmiechem na ustach pozwoli na to, żeby policjanci skuli ją kajdankami, zamknęli w celi aresztu! O losie Nowaczykowej zdecyduje teraz prokurator i sąd. Czy wywinie się od więzienia tak jak po próbie zabójstwa Michała Domańskiego (Wojciech Błach)?

Czy Izabela wywinie się od więzienia w "Pierwszej miłości"?

Przypomnijmy, że trzy lata temu w "Pierwszej miłości" Izabela strzeliła do Michała, który leżał w szpitalu! Chciała zabić swojego byłego kochanka, bo ten odkrył przekręt ze sfałszowaniem wyników DNA Marysi i Kacpra. Wówczas nieobliczalna kobieta uknuła podstęp, by jej syn uwierzył, że jest przyrodnim bratem swojej ukochanej. Po krótkiej odsiadce w więzieniu Izabela trafiła do zamkniętego szpitala psychiatrycznego, skąd wyszła dzięki Kacprowi. Czy tym razem będzie tak samo? Czy Kacper wybaczy matce, że chciała zabić Marysię i okaże jej litość?

Kacper nie będzie miał litości dla Izabeli po próbie zabójstwa Marysi w 4135 odcinku "Pierwszej miłości"

Wiele wskazuje na to, że kiedy w 4135 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper wyrzeknie się matki, zapowie Izabeli, że nie chce jej znać, nie cofnie wypowiedzianych w gniewie słów. Zbyt wiele zła Izabela wyrządziła inny, by teraz Nowaczyk miał jej dać kolejną szansę. A jeszcze nie wyda się, że Izabela pomogła Teresie Żukowskiej (Ewa Skibińska) sfingować swoją śmierć, że będzie więziła "przyjaciółkę" w piwnicy w swoim domu.

