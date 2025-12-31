Pierwsza miłość, odcinek 4138: Tak Marek dowie się, że Teresa żyje! To, co zobaczy w klinice wprawi go w osłupienie

"Pierwsza miłość" odcinek 4138 - czwartek, 22.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Rodzina Teresy w 4138 odcinku "Pierwszej miłości" dowie się, że uznana za zmarłą Żukowska, która została już pochowana, a jej prochy spoczęły w urnie w grobie, żyje, bo jej śmierć była wynikiem spisku Mateusza Stika.

To Dominika odnajdzie żywą Teresę uwięzioną w domu Izabeli w 4137 odcinku "Pierwszej miłości"

Spory udział w odkryciu prawdy będą miały dwie przypadkowe kobiety - Dominika Porcz (Aneta Zając) i jej wspólniczka Karma (Monika Dawidziuk), które w 4137 odcinku "Pierwszej miłości" zakradną się do domu Izabeli, żeby obrabować Nowaczykową i traf sprawi, że znajdą tam Teresę! Najpierw kryminalistki usłyszą dziwne hałasy i jęki, a kiedy dostaną się do piwnicy znajdują ledwie umierającą, pobitą Teresę. Nie będą mogły ściągnąć karetki ani powiadomić policji, ponieważ wtedy wyszło by jaw, że brały udział we włamaniu.

Tak Kinga dowie się, że Teresa żyje w 4137 odcinku "Pierwszej miłości"

Ale w 4137 odcinku "Pierwszej miłości" Dominika zawiadomi jedną osobę, że Teresa żyje... Jej córkę Kingę. To ona zawiezie matkę do kliniki We-med, będzie czuwała nad Teresą, która znajdzie się pod ochroną policji. Po tym jak pomogła Mateuszowi Stikowi w ucieczce w więzienia, sfingowała swoją śmierć będą jej bowiem groziły surowe konsekwencje.

Marek zobaczy Teresę z klinice w 4138 odcinku "Pierwszej miłości" pod ochroną policji

W 4138 odcinku "Pierwszej miłości" także Marek dowie się, że Teresa żyje! Co więcej, że Kinga będzie przy niej, gotowa wybaczyć matce wszystkie kłamstwa i to, co zrobiła z chorej miłości do Stika. Najpierw Żukowski zauważy, że jednej z sal w klinice strzeże policja. Zapytany o to Kacper (Damian Kulec) wykręci się od odpowiedzi. Markowi nie da spokoju, kogo tak pilnują policjanci.

Gdy w 4138 odcinku "Pierwszej miłości" podstępem dostanie się do sali chorych będzie w szoku. Osłupieje na widok żywej Teresy, przy której będzie czuwała Kinga. Nie tylko Żukowski, lecz także Janek Stańczuk (Maciej Mikołajczyk) nie zdoła zrozumieć tego, jak Kinga mogła tak łatwo Teresie wybaczyć... Niedługo po tym przeciwko Kindze wystąpi nawet jedna z przyjaciółek - Marta (Honorata Witańska), ofiara psychola Mateusza!