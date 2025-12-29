Pierwsza miłość, odcinek 4122: Marysia zobaczy żywą Teresę w domu Izabeli. Nie zawiadomi Kingi, bo dojdzie do tragedii - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-12-29 20:09

W 4122 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia (Aneta Zając) odkryje, że Teresa (Ewa Skibińska) żyje i cały czas ukrywa się w domu Izabeli (Olga Bończyk)! Kiedy przyjedzie do teściowej, by pomóc jej zabrać kilka rzeczy przed przeprowadzką, dotrą do niej hałasy dobiegające z sypialni na górze. Zaciekawiona wejdzie po schodach, otworzy drzwi do jednego z pokoi i zastanie tam Teresę. Całą i zdrową! Nie zdąży jednak zawiadomić Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), bo dojdzie do tragedii. Zbiegając ze schodów, w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia spadnie, uderzy głową tak poważnie, że straci przytomność. Zobacz te sceny w ZWIASTUNIE "Pierwszej miłości".

"Pierwsza miłość" odcinek 4122 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Tragedia, która w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" rozegra się w domu Izabeli będzie konsekwencją tego, że Teresa Żukowska nadal będzie udawała martwą! Skoro sfingowała własną śmierć, żeby jej mąż Mateusz Stik (Lesław Żurek) mógł uciec z więzienia, a rodzina już ją pochowała, to teraz Teresie nie pozostanie nic innego jak pozostać w ukryciu. Idealną kryjówką dla matki Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) będzie dom Izabeli, która pomogła jej przekonać wszystkich, że nie żyje. Do czasu...

Tak Marysia w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" odkryje, że Teresa żyje i ukrywa się u Izabeli

Pechowym zrządzeniem losu w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia, która przyjedzie razem z Julką (Dąbrówka Kruk) do teściowej, by zabrać kilka rzeczy zanim matka Kacpra (Damian Kulec) przeprowadzi się do nich, przypadkowo odkryje, że Teresa żyje! Jak dokona tego odkrycia? Usłyszy hałasy dobiegające z sypialni na górze, a gdy wejdzie po schodach i stanie w drzwiach jednego z pokoi zobaczy tam matkę Kingi. Na widok żywej Teresy aż zblednie. Ciotka tylko uniesie głowę, pokazując na twarzy ślady pobicia przez Mateusza.

Marysia spadnie ze schodów w domu Izabeli w 4122 odcinku "Pierwszej miłości"

Niestety Marysia w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" nie zdąży nawet krzyknąć, że Teresa żyje, by zawiadomić Julkę i Izabelę, kogo zobaczyła w sypialni. Zbiegając ze schodów, potknie się na stopniach i spadnie, uderzając głową w podłogę. Za wypadek Marysi będzie odpowiedzialna tylko i wyłącznie Teresa, która nadal pozostanie w ukryciu! Tymczasem Julka i matka Kacpra rzucą się rannej Marysi na ratunek. Niestety jej stan będzie bardzo ciężki!

Wezwana karetka zabierze nieprzytomną Marysię do kliniki We-Med, a zrozpaczony Kacper, który w 4122 odcinku "Pierwszej miłości" dowie się o wypadku żony od Julki z miejsca oskarża Izabelę, że to ona chciała zabić jego ukochaną! Tym razem jednak to nie teściowa Marysi będzie winna, lecz matka Kingi. 

Czy Marysia obudzi się ze śpiączki w "Pierwszej miłości"?

Julka i Kacper będą czuwać przy nieprzytomnej Marysi także w 4123 odcinku "Pierwszej miłości", czekając na jakąkolwiek poprawę i na to, że obudzi się ze śpiączki.  Obok znienawidzonej synowej będzie też krążyła Izabela, udając jak wspiera rodzinę w tym trudnym momencie. Nowaczykowa będzie liczyła na to, że Marysia nigdy się nie obudzi i postanowi tego dopilnować. 

