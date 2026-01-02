Barwy szczęścia, odcinek 3292: Choroba Mateuszka! Dominika i Sebastian już nie będą w stanie mu pomóc

"Barwy szczęścia" odcinek 3292 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3292 odcinku "Barw szczęścia" Kowalscy zaczną na poważnie martwić się o Mateuszka, który coraz gorzej zacznie znosić rozłąkę ze swoją aresztowaną matką. Do tego stopnia, że nie tylko straci radość życia i przestanie się uśmiechać, ale nagle odmówi także jedzenia.

I choć w tej sytuacji Klemensowi (Sebastian Perdek) uda się załatwić Soni rozmowę telefoniczną z synem, to niestety ona zbyt wiele nie pomoże, o czym Dominika jak podaje swiatseriali.interia.pl poinformuje najpierw Renatę (Anna Mrozowska).

- Próbował być bardzo dzielny w trakcie rozmowy z Sonią. Nie chciał, żeby się nim przejmowała - zdradzi jej Dominika.

Oczywiście, w 3292 odcinku "Barw szczęścia" Renata za wszelką cenę spróbuje pocieszyć swoją przyjaciółkę, to niestety obawy Dominiki okażą się zbyt silne. I niestety w tej sytuacji to właśnie Bloch-Kowalska będzie mieć rację...

- Wszystko się ułoży, potrzeba tylko czasu - uzna Renata.

- A jeśli już za późno? Jeśli Mati przez to wszystko, co się wydarzyło, po prostu stracił dzieciństwo? - zmartwi się Bloch-Kowalska.

Psychika Mateuszka mocno ucierpi na aresztowaniu Soni w 3292 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że po wystąpieniu u Mateuszka kolejnych niepokojących objawów w 3292 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian w końcu zabierze go do lekarza, który stwierdzi, że choć nic nie dolega mu fizycznie, to jednak z jego psychiką faktycznie nie będzie najlepiej. I wówczas Dominika uzna, że już nie ma, na co czekać i trzeba jak najszybciej umówić do na spotkanie z psychologiem!

- Koniecznie trzeba porozmawiać z psychologiem - stwierdzi Dominika.

- Już naprawdę myślałem, że mamy to jakoś ogarnięte, ale ludzki umysł... jeszcze dziecka... - zacznie rozmyślać Sebastian w 3292 odcinku "Barw szczęścia".

- Jakoś sobie poradzimy - spróbuje pocieszyć go żona.

- Sobie jak sobie. Jemu trzeba coś poradzić - podsumuje Kowalski.

Bezradni Kowalscy spanikują po wystąpieniu kolejnych objawów u syna Soni w 3292 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale to w 3292 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie jednym problemem Mateuszka, który nagle gorzej się poczuje i fizycznie. Chłopiec zacznie się skarżyć na ból gardła, a po kolacji szybko pobiegnie do łazienki, gdzie zwróci wszystko, co w końcu uda mu się zjeść...

- Tylko nie mówcie mamie... Nie chcę, żeby się o mnie martwiła - poprosi ich Mateuszek, gdy wróci do stołu.

I wówczas w 3292 odcinku "Barw szczęścia" Dominika z Sebastianem kompletnie się załamią, gdyż już naprawdę sami nie będą wiedzieli, jak mu pomóc...

- Nie mam pojęcia, co może dziać się w jego głowie - przyzna później Dominika, Renacie. Czy może zatem jej przyjaciółce uda się znaleźć jakieś rozwiązanie? Przekonamy się już niebawem!