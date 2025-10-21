Barwy szczęścia, odcinek 3247: Justin kompletnie oszaleje na punkcie Oli. To miłość jego życia! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3247 - piątek, 31.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin zostanie zaproszony na ślub i wesele przyjaciółki Oli. Tak ich więź się zacieśni. Zabawa weselna będzie mieć dla nich namiętną kontynuację – dokończą noc w pokoju hotelowym. Ale potem Zamilska zniknie. Nie będzie odpowiadać na jego telefony.

Operacja Oli w 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin dowie się od matki (Anna Bonna) Oli, że jego kochanka przechodzi właśnie w szpitalu skomplikowaną operację. Ma uchyłkowe zapalenie jelit. Skotnicki natychmiast tam pojedzie, ale nie zostanie dopuszczony do żadnych informacji o jej stanie zdrowia. Mało tego, lekarz (Michał Barkarz) każe mu wyjść. Na szczęście spotka na korytarzu panią Zamilską, która będzie chciała, by został. Po operacji stanie się jasne, że Ola będzie musiała żyć ze stomią.

Nowa miłość Justina w 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po operacji Oli Justin będzie potrzebował rozmowy z najlepszym kumplem. Zwierzy się Patrykowi, jak bardzo przeżywa to, co dzieje się teraz z jego nową ukochaną. On będzie sceptyczny, bo już nieraz widywał Skotnickiego w takim stanie – bólu istnienia spowodowanego miłosnym zawirowaniem. Dopiero co był świadkiem, jak przyjaciel rozpaczał po ostatnim spotkaniu z Reginą (Kamila Kamińska). Jak wylewał krokodyle łzy i imprezował, by zapomnieć o uczuciu. W dodatku po Sycylii Justin widział się z Zamilską ledwie dwa razy – na wieczorze panieńskim, a potem na weselu.

- Trochę się pobujaliście na Sycylii, potem jeden pocałunek i już wielka miłość? Bardzo się wkręciłeś – będzie powątpiewał Jezierski.

Słysząc to Skotnicki stwierdzi, że nigdy bardziej mu nie zależało na żadnej innej dziewczynie. Na żadnej. W całym życiu.

