Barwy szczęścia, odcinek 3243: Ponowne spotkanie z Olą nie skończy się dla Justina dobrze. Pożałuje pochopnej decyzji - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3243 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” w hotelu Bruna (Lesław Żurek) zjawi się Ola Zamilska. To ona podrywała Justina na Sycylii. Wówczas ją odrzucił, ale od tamtej pory minęło sporo czasu i łzy Skotnickiego po rozstaniu z Reginą (Kamila Kamińska) już obeschły. Ola przyjedzie z Gosią (Dominika Banaszek) i koleżankami na wieczór panieński, na którego organizację wyraził zgodę Justin i nieźle się na nim zabawią.

Trudna noc Justina w 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin będzie gryzł palce z nerwów. Wieczór kawalerski Gosi wymknie się spod kontroli, a inni goście hotelu dostaną szału z powodu hałasu.

Ola – pojawia się i znika w serialu „Barwy szczęścia”

W 3243. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin pożałuje, że zgodził się na prośbę Oli i organizację wieczoru panieńskiego w hotelu Bruna. Ostatnie, czego Stański by teraz potrzebował – w obliczu prawdopodobnych rychłych starć z udziałowcami, których oszukiwanie odkrył Skotnicki – to skargi wściekłych hotelowych gości. Przyjechali odpocząć, a nie słuchać całą noc wrzasków pijanych dziewczyn. Niemniej, następnego dnia imprezowiczki przynajmniej go przeproszą, a Gosia zaprosi go na ślub i wesele. Justin się zgodzi, jeżeli tylko Zamilska będzie jego osobą towarzyszącą. Tak się stanie i oboje będą się wspaniale bawić. Ale po weselu Ola zniknie jak Kopciuszek na balu…