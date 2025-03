Barwy szczęścia, odcinek 3150: Justin odrzuci szansę na miłość. Pogrąży się w żalu po Reginie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3150 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” pocałunek Reginy (Kamila Kamińska) i Franka (Mateusz Banasiuk) przypieczętował los Justina – niekochanego i samotnego. Postępowanie Czapli wreszcie otworzyło mu oczy – nigdy go nie kochała.

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ola będzie kusić Justina

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po wyjeździe Reginy z Frankiem Justin zostanie w Syrakuzach sam. Nie licząc Oli, która zacznie mu się narzucać pod pozorem wyciągania go z psychicznego dołka. Wydaje się nawet, że zerwanie kochanków mogło ją ucieszyć, bo otworzyło jej drogę do flirtu z Justinem. Ale czy recepcjonistka może liczyć na jego zainteresowanie? Oj, nie! Najpierw będzie go kusić pracą, obiecując, że jeżeli zostanie na Sycylii, to prędko ją znajdzie ze swoim doświadczeniem w branży hotelarskiej.

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin odtrąci Olę

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ola zacznie wodzić Justina na pokuszenie. Ale próby przekonania go do pozostania ze względu na pracę spalą na panewce:

- Wasz hotel już ma managera – powie Justin.

- Nasz ma, ale jesteśmy na Sycylii, tutaj są same hotele – nie da za wygraną Ola.

- Kusisz, kusisz…

- A to źle? - zapyta Ola i znienacka namiętnie go pocałuje. Ale Justina to nie ucieszy:

- Ja naprawdę nie szukam pocieszenia.

- Wygłupiłam się…?

- Nie da się tak odkochać w dzień czy dwa.

Ola odejdzie jak niepyszna, a Justin zostanie rozpamiętywać swój przedwcześnie zakończony związek.