Barwy szczęścia, odcinek 3150: Między Ewą a Romeo zaiskrzy od pierwszej chwili. O Aleksie zupełnie zapomni - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3150 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Przed wyjazdem Aleksa Ewunia z nim zerwała. Chłopak mocno to przeżył. Zaczął dziwnie się zachowywać – śledzić Walawską i potajemnie ją fotografować.

Aldona nie poskromi Romea w serialu „Barwy szczęścia”

Romeo Bianchi, w połowie Włoch, a w połowie Polak przyjechał do Grzelaków z Wenecji na rok w ramach wymiany międzynarodowej, za Aleksa, który wyjechał do Londynu. Chłopak od razu zauważył, że Aldona jest nadopiekuńcza. Nie zgodził się, żeby zainstalowała mu w telefonie aplikację do śledzenia lokalizacji.

Pierwsze spotkanie Ewuni i Romea w 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3150. odcinku serialu „Barwy szczęścia” pierwszego dnia w nowej szkole Romeo zjawi się w asyście Aldony, która najpierw zaprowadzi go do dyrektorki. Ale przedtem spotkają na korytarzu Ewę i zostaną sobie przedstawieni. Kiedy Aldona już będzie chciała powiedzieć, że Aleks był chłopakiem Ewy, ona szybko wtrąci, że się przyjaźnili. Będzie widać, że Romeo od razu się jej spodobał. Chłopak zdziwi się, że Ewa nie wiedziała o wyjeździe Aleksa na rok, ale ona nic na to nie powie… Kiedy Romeo będzie u dyrektorki, Aldona zapyta:

- Dalej nie macie ze sobą kontaktu? Porozmawiam z Aleksem, żeby zaczął się normalnie zachowywać.

- Ale to nie ma sensu – stwierdzi Ewa.

- Spokojnie. Nie powiem mu, że rozmawiałyśmy.

- Proszę, nie.

- No dobrze.

- Ale że zgodziła się pani, żeby on wyjechał na cały rok szkolny?

- Sama się dziwię. Ale to mu nie zaszkodzi. Szkoda mi tylko, że stracił kontakt z przyjaciółmi.

- Cała nasza paczka się rozpadła. Nawet „Dżejów” już nie ma w szkole.

- Wyrzucili ich?

- Nie. Rodzice uznali, że źle na siebie wpływają i przenieśli ich do różnych szkół.

Ewa natychmiast się rozpromieni, kiedy zobaczy Romea po powrocie od dyrektorki. Zapyta, jak mu się podoba w nowej szkole:

- Szkoła jak szkoła. Najważniejsze jest towarzystwo – odpowie Romeo patrząc na nią intensywnie.

Szykuje się nowy romans w serialu „Barwy szczęścia”? Imię bohatera zobowiązuje!