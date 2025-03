Barwy szczęścia, odcinek 3150: Sławka odkryje, że Żabcia jest poważnie chora! Zrezygnuje z wyjazdu do Francji? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3145: Justin przejrzy Franka! Odkryje, co go łączy z Emmą – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3150 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3150 odcinku „Barw szczęścia” odbędzie się uroczyste pożegnanie Sławki, która w końcu po upragnionym i długo wyczekiwanym rozwodzie z Kornelem (Jakub Bohosiewicz), na dobre zdecyduje się wylecieć do córki do Francji.

Ale nim do tego dojdzie, to Jezierska ostatni raz postanowi spotkać się ze swoimi przyjaciółmi w „Restobarze SezoNovym”. Tym bardziej, że jej wyjazd nastąpi jeszcze szybciej niż wszyscy przypuszczali, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl w 3150 odcinku „Barw szczęścia” Jowicie prędko uda się znaleźć inwestora na ich winiarnię.

- Ej, na to chyba jeszcze za wcześnie. Kiedy wyjeżdżasz? - zapyta Żabcia.

- Jutro. Dziś się żegnam, a rano... fruu... lecę do Jowitki... Sprawy nabrały rozpędu – powie tajemniczo Sławka, ale szybko wyjaśni, że chodzi o winiarnię - Dał dobre warunki i się dogadali.

Chora Żabcia zmartwi się wyjazdem Sławki w 3150 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, w 3150 odcinku „Barw szczęścia” Sławka zapewni Żabcię, że mimo tego nie stracą kontaktu, gdyż przecież Francja nie leży na końcu świata, ale Ania będzie wiedzieć swoje. I wcale nie ucieszy się na rozstanie ze swoją najlepszą przyjaciółką…

- Tak się tylko mówi – westchnie smutno Ania.

Ale wtedy w 3150 odcinku „Barw szczęścia” w lokalu zjawi się Jola i atmosfera od razu się poprawi. Tym bardziej, gdy na prośbę Żabci i Brody, Kozłowska zacznie stawiać karty Jezierskiej, które wywróżą jej świetlaną przyszłość.

- To komu wróżymy? - zapyta Jola, patrząc się na Sławkę.

- To pożegnalny prezent od nas... Musisz wiedzieć, co cię czeka na nowej drodze – wyjaśni Broda.

- Dziś mam w ofercie same dobre wróżby - zażartuje Kozłowska, ale jej słowa szybko się sprawdzą - Tak dobrych kart dawno nie stawiałam!

Jezierska przejrzy Anię w 3150 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale ta w 3150 odcinku „Barw szczęścia” z pewnością nie będzie czekać Żabci, która w trakcie wróżenia Joli, nagle gorzej się poczuje, straci humor i zblednie, co nie ujdzie uwadze Sławki. Oczywiście, Jezierska od razu zainteresuje się losem przyjaciółki, ale ta nie powie jej prawdy, gdyż nie będzie chciała psuć jej radości z wyjazdu. Choć tak naprawdę zda sobie sprawę, że może być poważnie chora!

A wszystko przez to, że po przeczesaniu głowy ręką, odkryje w dłoni został jej kosmyk włosów, przez co zacznie się już obawiać najgorszego. I choć wewnętrznie mocno się przerazi, to w 3150 odcinku „Barw szczęścia” spróbuje zrobić dobrą minę do złej gry.

- Wszystko w porządku? Strasznie jesteś blada – zauważy Jezierska.

- To z przemęczenia – okłamie ją Żabcia. Tyle tylko, że Sławka ją przejrzy. Czy wobec tego zdecyduje się jednak zostać? Przekonamy się już niebawem!