Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3155: Żabcia otrzyma diagnozę. Broda będzie załamany! – ZDJĘCIA

W 3155. odcinku "Barw szczęścia" przygnębiona Żabcia (Hanna Klepacka) znowu wyląduje u lekarza. Tym razem po to, by dowiedzieć się, co jej dolega. Diagnoza nie będzie na szczęście straszna, ale Broda (Andrzej Popiel) i tak zacznie się poważnie martwić. Okaże się, że zapracowująca się w restobarze Ania ma anemię. Kajetan postanowi się nią zaopiekować i odciążyć ją w SezoNOVYm.