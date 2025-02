Barwy szczęścia, odcinek 3138: Słony rachunek za małżeństwo Sławki i Kornela. Pożegnają się przy sałatce

Barwy szczęścia, odcinek 3130: Józefina weźmie ślub na reniferze! Andrzej sprzeda mieszkanie, by spełnić jej marzenie – ZDJĘCIA, WIDEO

„Barwy szczęścia" odcinek 3138 - czwartek, 27.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Drogi Sławki i Kornela rozejdą się na zawsze w 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia". Klemens (Sebastian Perdek) wreszcie skutecznie rozwiedzie Sławkę i jej trzydziestoletnie małżeństwo formalnie dobiegnie końca. Mama Patryka (Konrad Skolimowski) i Jowity (Magdalena Żak) nie wniesie o rozwód z orzekaniem o winie, by pożegnać męża jak najszybciej. Rozprawa zajmie pół godziny, a Kornel usłyszy strzępy rozmowy już byłej żony z mecenasem Góreckim na temat jej planów życiowych i bardzo go one zainteresują...

Ostatni wspólny posiłek Sławki i Kornela w 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kornel będzie niemal pewien, że Sławka zamierza od razu się z kimś związać, ale ona powie mu o planie wyjazdu z Polski na stałe. Jezierski postanowi przyzwoicie się pożegnać i zaprosi eksżonę na obiad do SezoNOVEGO. Miło nie będzie, bo Sławka nie omieszka mu przypomnieć, że to on ją porzucił. O swojej przyszłości nie będzie chciała opowiadać. Zje sałatkę z łososiem i wyjdzie. Kornelowi pozostanie zapłacić rachunek:

- Nawet niewiele jak za trzydzieści lat małżeństwa... - powie melancholijnie Żabci (Hanna Klepacka), która bez zastanowienia odpowie, że to rachunek za obiad ze Sławką. Kornel skwituje:

- W takim razie to sporo.

Samotna przyszłość Kornela w 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kornel pożałuje rozwodu ze Sławką, kiedy dotrze do niego, że zostanie sam. I że byłej żony już nie zobaczy, bo następnego dnia po rozwodzie ona pojedzie do Jowity do Francji.

