Barwy szczęścia, odcinek 3138: Nowe życie Sławki. Rozwiedzie się z Kornelem i opuści kraj

„Barwy szczęścia" odcinek 3138 - czwartek, 27.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sławka od dawna z niecierpliwością wyczekuje nowego terminu rozprawy rozwodowej, by zacząć nowy etap w swoim życiu, raz na zawsze pozbywszy się okropnego męża. Chciałaby też znaleźć miłość. Od czasu romansu z Justinem (Jasper Sołtysiewicz) nie miała nikogo.

W 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sławka rozwiedzie się z Kornelem

W 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sławka wreszcie otrzyma od kancelarii Zwoleńskiej zielone światło na sfinalizowanie sprawy rozwodowej. Czeka na to od roku. Wcześniej już mało brakowało do tego, by legalnie mogła rozstać się z Kornelem, ale chora Malwina zupełnie nawaliła, przygotowując Klemensowi teczkę ze złymi dokumentami. A okazało się to dopiero już w sądzie w trakcie rozprawy – prawdziwy wstyd... Kolejna rozprawa nie doszła do skutku z powodu zawału mecenasa Góreckiego. Później z kolei jego miejsce zajął Szczepan, który zanim zdążył zapoznać się ze sprawą rozwodu Jezierskich, został aresztowany za łapówkarstwo. W 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sławka odzyska wolność! I postanowi zacząć nowe życie we Francji, gdzie mieszka Jowita (Magdalena Żak).

W 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kornel pożałuje rozwodu ze Sławką

W 3138. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kornel nagle zmieni zdanie na temat swojego małżeństwa, gdy stanie przed faktem dokonanym. Kiedy nie będzie już odwrotu, pożałuje, że wszystko tak się kończy. Przestraszy się samotności, kiedy usłyszy od Sławki, że wyjeżdża na stałe do Francji. Awans na prezesa „Szoku” chyba mu tego nie wynagrodzi…