Barwy szczęścia, odcinek 3057: Żabcia zwolni Brodę i znów zostanie sama. Zatęskni za Ryśkiem

Barwy szczęścia, odcinek 3046: Kasia nastawi Ksawerego przeciwko Celinie. Zagra synem, by dopiec Łukaszowi - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3057: Mirek nigdy nie wybaczy ojcu! Obarczy go winą za swój wypadek

Żabcia okłamana przez Brodę w 3025. odcinku "Barw szczęścia"

W 3025. odcinku "Barw szczęścia" wyrzucony z „Szoku” Broda okłamał Żabcię, że sam rzucił pracę. Blondyna przyjęła go na próbę. Kajetan był bardzo zadowolony, bo – jak stwierdził - z przyjaciółmi pracuje się najlepiej.

W 3057. odcinku "Barw szczęścia" Żabcia zwolni Brodę

W 3057. odcinku "Barw szczęścia" Broda zagalopuje się w kuchni SezoNOVego. Rezultatem jego fantazji o zostaniu supercukiernikiem będzie straszliwy bałagan w kuchni restobaru, który doprowadzi Żabcię do szału.

- „Szok" robi konkurs na czekoladowy deser, więc się zgłosiłem. To problem? – zapyta ją Kajetan. Blondyna uświadomi mu, że nie na tym ma polegać jego praca u niej. W tym momencie temperatura rozmowy jeszcze wzrośnie, bo do restobaru dotrze kurier z paczką drogiej belgijskiej czekolady, zamówionej przez Brodę bez konsultacji z Anią, która wściekła zapyta:

- Ile to kosztowało?

- To jest czekolada z płatkami złota. Nie ma rady, takie rzeczy muszą swoje kosztować... - Kajetan rozpocznie wyjaśnienia, ale Żabcia nie pozwoli mu dokończyć:

- Czyś ty oszalał, człowieku? Na mózg ci padło?

- To będzie deser mojego życia. A wygrana jest w naszym interesie. Rozreklamuje nas i przyciągnie nowych ludzi – odpowie Broda. Ale te wyjaśnienia już nie uratują mu skóry, ponieważ Blondyna zauważy, że Kajetan nie wykonał żadnego ze swoich bieżących zadań:

- Zdejmuj fartuch i do widzenia! Zejdź mi z oczu. Już! Zwalniam cię!

Broda zostanie wyrzucony za drzwi.

W 3057. odcinku "Barw szczęścia" Żabci zacznie brakować Gawrona

W 3057. odcinku "Barw szczęścia" do Żabci wpadnie Sławka (Ewelina Serafin). Blondyna powie jej, że jest bardzo nie w sosie:

- No bo to wszystko nie ma sensu... Niby mi się życie ustabilizowało, mam swój interes i tak dalej, ale nie cieszy mnie to. Raczej męczy. I nudzi. Żadna ze mnie restauratorka – zwierzy się Jezierskiej. Sławka uzna nastrój przyjaciółki za wyraz tęsknoty za Vincenzo (Alessandro Curti):

- Tęsknisz za pewnym Włochem, rozumiem.

- Nie za nim – wyprowadzi ją z błędu Ania i powie, że brakuje jej Gawrona:

- Wiem, jak mi było z Ryśkiem, ile mnie kosztował nerwów, co wyrabiał, ale przy nim czułam, że żyję. Teraz jestem jak żywy trup... „Barwy szczęścia" odcinek 3057 - środa, 23.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2