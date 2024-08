Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3025: Broda wyleci z pracy! Odmówi zbierania haków na Bruna

W 3025. odcinku "Barw szczęścia" Broda (Andrzej Popiel) pokaże, że kieruje się w życiu niezłomnymi zasadami i ma odwagę przeciwstawić się, gdy ktoś zamierza zniszczyć życie innym. Kiedy Błażej (Piotr Ligienza), naczelny „Szoku”, zleci mu grzebanie w życiu osobistym Bruna (Lesław Żurek), by zdobyć na niego haki i pogrążyć go artykułem w Internecie, Kajetan postawi się mu i odpłaci w taki sposób, że mściwy Modrzycki na długo to zapamięta. Niestety, zawodowo nie skończy się to dla Brody dobrze