Barwy szczęścia, odcinek 3180: Kolejne problemy Agaty i Ignacego. Z karierowicza wyląduje na bezrobociu

"Barwy szczęścia" odcinek 3180 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wielkie plany Agaty i Ignacego legną w gruzach. Już w 3180 odcinku "Barw szczęścia" będzie wiadomo, że po ambitnych celach zwiedzania świata kamperem nic nie zostanie. Zakochani muszą zejść na ziemię i zapomnieć o planach podróży samochodem, który własnymi rękoma przygotowywali do jazdy i odkrywania nowych miejsc. Kilka naprawdę poważnych sytuacji sprawi, że Pyrce odechce się spania w pojeździe, a potem wybuchnie jeszcze większy skandal!

Powrót Agaty i Ignacego do "normalnego" życia

Niewygoda i brak satysfakcji z podróży we dwoje to jedno, ale prawdziwie niebezpieczna sytuacja, która zagrozi życiu pary, to już zupełnie co innego. Kamper Agaty i Ignacego stanie w płomieniach! Na szczęście Pyrka z ukochanym nie ucierpią zdrowotnie, ale po tych wydarzeniach stanie się jasne, że podróż życia właśnie się kończy.

Nie ma mowy, by Agata z ukochanym dalej podróżowali kamperem, ponieważ dojdzie do poważnego uszkodzenia akumulatora. Samochód stanie w płomieniach, a po jakimś czasie Agata z Ignacym powinni otrzymać odszkodowanie. Tylko że tu też pojawi się problem, bo producent akumulatorów będzie zwlekał z wypłatą odszkodowania za spalony pojazd.

Agata wróci do pracy, ale Ignacy nie będzie mógł znaleźć zajęcia

I o ile Agata wróci do pracy, z powrotem siądzie za biurkiem w eleganckich ubraniach, tak z zadaniami zawodowymi Ignacego będzie naprawdę źle. Chłopak jest typem pracoholika, a przed wyruszeniem w podróż kamperem Agata wręcz martwiła się o zdrowie partnera. Ignacy pracował niemal całe dnie, bardzo poświęcał się obowiązkom. Niestety już w 3180 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że nie może znaleźć zajęcia... Bezrobocie zbiegnie się w czasie z opóźnieniami w sprawie wypłaty odszkodowania, więc u Pyrki i jej ukochanego zacznie być krucho...

