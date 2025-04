Na sygnale, odcinek 705: Benio obwini się za śmierć Kuby! Rozmowa z Wandą tylko doleje oliwy do ognia - ZDJĘCIA

Na sygnale. Produkcja pożegnała Wojciecha Zygmunta po śmierci Kuby. To nie on podjął decyzję o odejściu z serialu - ZDJĘCIA, WIDEO

"Na sygnale" odcinek 705 ŚMIERĆ KUBY - środa, 9.04.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 705 odcinku "Na sygnale" Benio całkowicie się załamie. Choć to Kuba sam podejmie decyzję o wejściu do płonącego domu, by ratować dziecko w 704 odcinku "Na sygnale", Benio będzie przekonany, że powinien był go powstrzymać. Świadomość, że przyjaciel zmarł dosłownie na jego rękach, po 20 minutach rozpaczliwej walki o życie, zmiażdży mu psychikę...

Benio w 705 odcinku "Na sygnale" będzie odtwarzał w głowie każdą sekundę tragicznej akcji. Będzie sobie przypominał, jak ostrzegał Kubę, że nie ma wystarczającej ilości tlenu, że to zbyt ryzykowne. I właśnie dlatego, że nie zdołał go zatrzymać, poczuje się jak winowajca całej tragedii. Nikt i nic nie przekona go, że zrobił wszystko, co mógł.

Wanda w 705 odcinku "Na sygnale" doleje oliwy do ognia! Benio wybuchnie

W 705 odcinku "Na sygnale" Wanda spróbuje podejść do Benia z empatią mimo, że w ich związku trwa poważny kryzys. Będzie chciała mu dodać otuchy, ale jej słowa nie zostaną dobrze odebrane. Powie mu, że wie, co on teraz czuje, jednak Benio szybko zakpi z jej chęci pomocy. Mężczyzna spojrzy Wandzie prosto w oczy i wypali, że nie ma pojęcia, co on czuje, bo nie jest zdolna do miłości ani współczucia. Z ironicznym uśmiechem powie jej, żeby przestała gadać bzdury.

Traumatyczny pogrzeb Kuby w 707 odcinku "Na sygnale"

W 707 odcinku "Na sygnale" odbędzie się poruszający pogrzeb Kuby, który złamie wszystkich obecnych. Cała Leśna Góra pojawi się, by oddać mu ostatni hołd. Zrozpaczeni ratownicy nie będą mogli powstrzymać łez, a w powietrzu będzie unosił się niewypowiedziany ból i żal.