Na sygnale. Tak fani serialu pożegnają Kubę po jego śmierci! Już wszyscy za nim tęsknią - ZDJĘCIA

Na sygnale. Produkcja pożegnała Wojciecha Zygmunta po śmierci Kuby. To nie on podjął decyzję o odejściu z serialu - ZDJĘCIA, WIDEO

Tak widzowie pożegnają Kubę z "Na sygnale"! Nikt się nie spodziewał takiego zakończenia

W 705 odcinku "Na sygnale" dojdzie do ostatecznego pożegnania Kuby Szczęsnego. Lekarz z Leśnej Góry z zimną powagą stwierdzi śmierć mózgu Kuby i podejmie decyzję o odłączeniu go od respiratora. To będzie moment, który zmiażdży wszystkich. Śmierć Szczęsnego nie tylko zakończy pewien etap w historii serialu, ale także rozpali ogromne emocje wśród fanów. Już teraz w sieci wylewa się fala łez, wspomnień i tęsknoty. Nikt nie będzie mógł uwierzyć, że jego nie będzie już w Leśnej Górze i to właśnie dlatego fani przygotują dla niego wyjątkowy prezent.

Dramatyczna śmierć Kuby w 705 odcinku "Na sygnale" załamie wszystkich

W 705 odcinku "Na sygnale" nie tylko bohaterowie serialu będą pogrążeni w żałobie po stracie Kuby, ale również tysiące fanów, którzy z dnia na dzień zaczęli zasypywać internet emocjonalnymi komentarzami. Widzowie serialu postanowią upamiętnić swojego ulubieńca w wyjątkowy sposób. Z ich inicjatywy powstanie pamiątkowa ramka z ujęciami serialowego Kuby, w której znajdą się także odręcznie pisane słowa wsparcia, podziękowania i wspomnienia.

Pożegnanie Kuby z serialu "Na sygnale" w dwóch wymiarach - Na ekranie i w rzeczywistości

W 705 odcinku "Na sygnale" nie tylko bohaterowie serialu będą się żegnać z Kubą, ponieważ drugi wymiar pożegnania rozegra się poza ekranem. Aktor Wojciech Zygmunt, który wcielał się w Kubę, również zostanie zasypany wiadomościami i wyrazami uznania. W 705 odcinku "Na sygnale" nie tylko serial, ale i życie pokaże, że dla fanów postać Kuby była kimś więcej niż tylko kolejnym bohaterem. To będzie podziękowanie za wszystko, co wniosła ta rola i ten aktor do ich codzienności.

Cała Leśna Góra zamilknie w 705 odcinku "Na sygnale". To nie będzie zwykła śmierć, to będzie symboliczne odejście kogoś, kto ratował życie innym, nie zważając na swoje bezpieczeństwo. Kuba zostanie pokazany nie jako ofiara, lecz jako bohater do końca wierny swoim wartościom i misji.